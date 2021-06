Glumačka radionica udruge Impress

besplatnu online glumačku radionicu - Ton? Ide! Kamera? Ide! Akcija! koju vodi troje cijenjenih profesionalaca iz svijeta glume: casting agentica Anila Gajević te glumci Toni Gojanović i Filip Krenus.

Radionica je namijenjena svima koji se bave glumom te žele naučiti kako doći do dobrog agenta, kako se pripremiti za audicije, kako konkurirati za uloge na velikim projektima.

Kroz tri radionice naši će Vas voditelji detaljno upoznati s mnogim aspektima glumačkog posla kroz koji i sami prolaze.

Na prvoj radionici voditelj je Toni Gojanović, glumac iz Zadra, odrastao u Šibeniku i Münchenu, a koji je domaću publiku oduševio u kultnoj "Karauli" i HBO seriji "Uspjeh" koju je režirao Danis Tanović. Diplomirao je glumu na Akademiji dramskih umjetnosti u Zagrebu, a danas živi u Njemačkoj gdje je igrao u raznim kazalištima, u Tübingenu, Berlinu, Münchenu. Uspješno gradi i filmsku internacionalnu karijeru. Unatoč teškoj godini za glumce, Toni Gojanović u proteklih nekoliko mjeseci snimao je u Belgiji, Švedskoj, Velikoj Britaniji, Njemačkoj i u Hrvatskoj. Prva sezona krimi-serije "Before We Die" u kojoj ima veliku ulogu, upravo se emitira na britanskoj televizijskoj mreži Channel 4. , a on trenutačno u Savudriji u Istri snima film u češko-slovačkoj produkciji.

Toni Gojanović igra na hrvatskom, njemačkom i engleskom jeziku. Na radionici će govoriti o statusu glumca u drugim zemljama, pripremama za audicije, suradnji s redateljima, agentima, radu na filmu.

Voditelj druge radionice jest glumac Filip Krenus koji dugi niz godina živi i radi u Londonu gdje je završio studij glume na Glumačkoj školi East 15 te poslijediplomski studij iz klasične glume na Drama Centreu tijekom kojega je postao prvi hrvatski glumac koji je zaigrao na pozornici slavnoga kazališta Globe.

Osim glumačkim poslom, bavi se i prevođenjem. Trenutačno radi na prvom engleskom prijevodu „Novele od Stanca" Marina Držića i postavljanju serije izložbi Zdenka Bašića u Velikoj Britaniji. S ilustratorom radi na novom prijevodu „Priča iz davnine Ivane Brlić Mažuranić" te prijevodu kultne Bašićeve knjige „Mjesečeve sjene".

Za 450. obljetnicu smrti Marina Držića prvi je put u cijelosti preveo komediju „Dundo Maroje" koja je dosad predstavljena u Londonu i u Bruxellesu. Za Midsummer Scene režirao je izbor prizora iz prijevoda komedije, a u sezoni 2019. dio njegova prijevoda izveden je na Shakespeareovom festivalu u Gdanjsku u režiji Paola Tišljarića pod naslovom „Uncle Maroye Re-Examined".

Suosnivač je festivala Midsummer Scene koji je pokrenut 2014. godine.

Na radionici će govoriti o audicijama u Velikoj Britaniji, obrazovnom sustavu Britanije i prilikama koje naši glumci imaju na engleskom govornom području.

Voditeljica treće radionice je casting agentica Anila Gajević, vlasnica casting agencije "Zona" iz Sarajeva, prve casting/talent agenciju u BiH, koja je danas postala jedna od najboljih agencija u jugoistočnoj Europi i šire. Do sad su glumci koje ona zastupa radili na filmovima "Nemoguća misija", "The November Man"," Twice Born", "Child 44", "In Order of Disappearance", "Skyfall" i drugi u TV serijama velikih mreža, velikih studija, kao što su, primjerice, NBC, ABC, BBC ili FOX. Ugledni Screen International uvrstio je nilu Gajević među vodeće svjetske agente, a s tim će se složiti i mnogobrojni domaći glumci kojima je upravo ona omogućila rad na svjetskim produkcijama.

"Danas granice ne postoje. Živimo u globalnom selu, u eri interneta, gdje je sve moguće. Nije bitno gdje glumac živi. Može živjeti u najzabačenijem selu, ali s internetskom konekcijom može biti dostupan svima. Glumcima koji su članovi 'Zone' cijeli svijet je tržište", govori Anila Gajević koja zastupa gotovo sva poznata glumačka imena s naših prostora.

Na radionici će polaznicima govoriti o materijalima koje svaki glumac mora imati (CV, Showreel, fotografije, IMDB profil), pripremi materijala za audicije, odlasku na audicje te kako ona radi s glumcima koje zastupa i s redateljima s kojima surađuje.

Besplatna radionica održat će se online u tri termina

25. 6., 10. 7. i 16. 7. u 19 sati za polaznike 54+

Svi zainteresirani mogu se prijaviti putem online obrasca

https://forms.office.com/r/Wf9tnACsTU

Radionica će Vam pomoći da brzo i lako usvojite znanja i vještine koje su Vam potrebne kako biste lakše konkurirali na velikom tržištu međunarodnih projekata.

Kroz tri tematske radionice svi polaznici dobit će informacije o važnim agencijama, festivalima i audicijama.

Na radionicama će voditelji govoriti i o suradnjama s drugim umjetnicima, sponzorima i o pronalasku poslova.

Radionice se odvijaju uživo putem Zoom linka, a svi polaznici imaju mogućnost interaktivno sudjelovati u radionici, podijeliti svoje životopise, showreelove, IMDB profile i dobiti savjete od naših voditelja kako popraviti materijale s kojima se prijavljuju na audicije.

Svim prijavljenim sudionicima bit će omogućena tehnička pomoć za uspješno pridruživanje i praćenje online radionice. Podrška će biti dostupna jedan sat prije održavanja radionice.

Sve dodatne informacije potražite na kulturnjak@udruga-impress.hr ili www.kulturnjak.hr

Radionica traje ukupno šest sati, podijeljenih u tri predavanja.