Globalna pozornost je na klimi

Prema najnovijim rezultatima drugog programa Barometar klimatske stvarnosti tvrtke Epson, diljem svijeta ljudi povećavaju osobna nastojanja za sprečavanje klimatskih promjena. Istraživanje ove vodeće svjetske tvrtke u području tehnologije pokazuje da su klimatske promjene i dalje za mnoge primarno pitanje, iako svjetska ekonomija odvlači pozornost od rješavanja klimatskih izazova.

Unatoč godini do sada neviđenih utjecaja na klimu, istraživanje pokazuje i to da su ljudi sve optimističniji da će se klimatska katastrofamoći spriječiti za njihova života. Međutim, podaci pokazuju i da u razinama pouzdanosti postoje značajne razlike na koje utječu čimbenici poput ekonomije i starosti.

Optimizam - pod utjecajem ekonomije i starosti

Ne iznenađuje da su neposredni financijski problemi glavna briga ljudi. Dok su „oporavak gospodarstva" (22 %) i „rast cijena" (21 %) na vrhu popisa prioriteta ispitanika, klimatske promjene nalaze se vrlo blizu na trećem mjestu (20 %). Unatoč globalnom gospodarskom padu, sukobima i velikim računima za struju, brojni ljudi diljem svijeta ne zaboravljaju klimatske promjene.

Međutim, zabrinutost zbog klime ne dovodi do pesimizma. Prije konferencije COP 26 u studenom 2021., 46 % globalnih ispitanika bili su optimistični da će se klimatska katastrofa moći spriječiti za njihova života. Dok se svijet priprema za ovogodišnji COP27 u Egiptu, optimizam je porastao na više od 48 %. To se dogodilo unatoč utjecajima klimatskih promjena kojima smo svjedočili prošle godine, što ukazuje na nedostatak realnosti u ljudi koji potencijalno ne razumiju potpun utjecaj klimatskih promjena na svijet u budućnosti.

Dublja analiza otkriva da globalni prosjeci skrivaju iznenađujuće regionalne razlike u razinama pouzdanosti. Optimizam je, primjerice, manji u najrazvijenijim ekonomijama, nego u zemljama u razvoju.

· Pojedinačne zemlje članice skupine G7 bilježe razine optimizma znatno niže od 48 % globalnog prosjeka: Kanada (36,6 %), Francuska (22,5 %), Njemačka (23,8 %), Italija (25,2 %), Japan (10,4 %), Ujedinjeno Kraljevstvo (28,4 %) i SAD (39,4 %).

· Ekonomije u razvoju i brzorastuće ekonomije bilježe razinu optimizma u vezi s klimom znatno veću od globalnog prosjeka: Kina (76,2 %), Indija (78,3 %), Indonezija (62,6 %), Kenija (76 %), Meksiko (66 %) i Filipini (71,9 %).

Rezultati pokazuju i da je starost jedan od čimbenika, gdje su najstarije i najmlađe dobne skupine najviše zabrinute zbog klimatskih promjena. Oni od 55 godina i stariji jedina su skupina koja navodi klimatske promjene kao najveći globalni problem (22,2 %), dok ih skupina od 16 do 24 godine stavlja na drugo mjesto (19,3 %) - sve ostale dobne skupine stavljaju ih na treće mjesto.

Yasunori Ogawa, globalni predsjednik tvrtke Epson komentirao je: „Poslovna svrha tvrtke Epson usmjerena je na poboljšanje života i planeta i tome ćemo posvetiti značajne resurse. Dok se svijet okuplja za COP27, naš program Barometar klimatske stvarnosti nastoji podići svijest i omogućiti preobrazbu.

„Nadamo se da će uvidi dobiveni Barometrom pomoći vladama, industrijama i pojedincima da ulože više napora u sprječavanje klimatske katastrofe. Iako uviđamo da će postupak biti dugotrajan, vjerujemo da možemo stvoriti bolju budućnost ako surađujemo i djelujemo odmah."

Stvarnost, utjecaj i djelovanje

Čini se da sve veći globalni optimizam nije u skladu s klimatskom stvarnosti. Međuvladino tijelo za klimatske promjene (IPCC) izjavilo je 2022. godine da „klimatske promjene koje je izazvao čovjek opasno narušavaju prirodu i utječu na živote milijarda ljudi diljem svijeta..."

Samo ove godine narušavanje je obuhvatilo štetne klimatske događaje na svim kontinentima, uključujući: desetljećima duge „megasuše" u Africi i Južnoj Americi, brzo zagrijavanje Arktika i Antarktike, smrtonosne poplave u Aziji i Australaziji, do sada neviđene temperature u cijeloj Europi i nestajanje jezera u Sjevernoj Americi

Dr. Tara Shine, znanstvenica za zaštitu okoliša i izvršna direktorica tvrtke Change by Degrees, izjavila je: „Ne može se poreći da su posljednjih sedam godina bile najtoplije ikada, pa smo izloženi realnoj opasnosti od prekoračenja sigurnih temperaturnih granica. Pa ipak, ovo istraživanje pokazuje da se ljudi širom svijeta još uvijek nadaju da njihovo djelovanje, uz djelovanje vlada i korporacija, može promijeniti društvo nabolje.

„Trenutni izazovi s kojima se suočavaju zemlje diljem svijeta, uključujući povećanje cijena energije i hrane, ujedno su i uzroci i simptomi klimatskih promjena. Dugoročno planiranje i omogućavanje ljudima da poduzimaju korake u vezi s klimom najutjecajnije su mjere koje zemlje mogu poduzeti kako bi održale optimizam u vezi s klimom, smanjile zagađenje ugljičnim dioksidom i izgradile otpornost na klimatske utjecaje."

Neutemeljen optimizam mogao bi izgledati kao prazno priželjkivanje, no rezultati istraživanja tvrtke Epson pokazuju da ispitanici prepoznaju utjecaj klimatskih promjena. Više od osam od deset ljudi (80,2 %) navodi da je ono što vide svojim očima - klimatske promjene u svakodnevnom životu - najutjecajniji čimbenik u izgradnji svijesti. Ostali značajni utjecaji na informacije o klimi uključuju:

· 75,7 % navodi korake koje poduzima vlada i/ili kampanje

· 75 % navodi vijesti na internetu i drugdje

· 74,2 % navodi društvene medije

· 64,8 % navodi poslovne ili društvene kampanje

· 64 % navodi konferencije COP

Čini se da optimizam 2022. ne dovodi do pretjeranog zadovoljstva, već potiče ljude na djelovanje. U razdoblju od 2021. do 2022., broj ispitanika koji su učinili sljedeće ili to planiraju:

· broj onih koji više hodaju i/ili voze bicikl porastao je s 83,7 % na 87,2 % - 31,8 % njih to radi već više od godinu dana

· broj onih koji prelaze na obnovljivu energiju porastao je s 78,2 % na 82,4 % - 18,6 % njih to radi već više od godinu dana broj onih koji smanjuju međunarodna poslovna i turistička putovanja porastao je s 65,1 % na 68,2 % - 23 % njih to radi već više od godinu dana

· broj onih koji prelaze na električna vozila porastao je s 68 % na 72,7 % - 10,6 % njih to radi već više od godinu dana

· broj onih koji prelaze na biljnu prehranu porastao je s 67,6 % na 68,9 % - 16,5 % njih to radi već više od godinu dana

Iako se djelovanje pojedinaca povećava, jasno je da je potrebno još mnogo toga napraviti. Vlasti moraju uvesti propise o održivosti, tvrtke moraju razviti održivu politiku i tehnologije, a pojedinci moraju brže uvoditi promjene načina života - ako očekujemo da svijet ispuni ciljeve u području klimatskih promjena i izbjegne nepovratnu promjenu.

Henning Ohlsson, direktor za održivost, Epson Europe, izjavio je: „Imamo dužnost prema mlađim generacijama osigurati da ostavimo planet u boljem stanju nakon desetljeća uništavanja."

„Ne postoji jedno rješenje tog problema, svi moramo nešto učiniti. Vlasti, tvrtke i zajednice moraju se udružiti kako bi se spriječila ta katastrofa. Kao vodeća tvrtka u području tehnologije imamo obvezu preusmjeriti svoja nastojanja na razvoj rješenja koja će smanjiti