Glazbe radosti za Dan dvorane Lisinski

Lisinski nikada nije odustajao, nismo uzmicali pred teškoćama s kojima smo se sudarali i ranije, pa nećemo ni sada.

Veliku zahvalnost i dug osjećamo prema naraštajima koji su gradili našu i vašu Dvoranu, prema naraštajima posjetitelja i umjetnika koji su je desetljećima čuvali.

Upravo stoga ćemo koncert u spomen na jedan od najljepših dana u hrvatskoj kulturi, svečano otvorenje Koncertne dvorane Vatroslava Lisinskog u Zagrebu, održati s tenorom Tomislavom Mužekom i njegovim triom.

Glazbe radosti ostaju naš program.

Dan dvorane za godine glazbene radosti pred nama i radost glazbe za život pun radosti u nama. Dođite na adresu na kojoj glazba u Hrvatskoj ponosno stanuje od 29. prosinca 1973. godine.

Svi oni koji ne mogu doći u Dvoranu, proslavu Dana dvorane moći će pratiti u izravnome televizijskom prijenosu na Trećem programu Hrvatske radiotelevizije u 19.30.

Program:

Cesare Andrea Bixio / Ennio Neri: Parlami d'amore, Mariù, iz filma Gli uomini, che mascalzoni (1932.)

Eldo di Lazzaro / Bruno Cherubini: Chitarra romana

Gioacchino Rossini: La danza tarantella napoletana (iz zbirke Les soirées musicales)

Ruggero Leoncavallo: Mattinata

Charlie Chaplin / John Turner & Geoffrey Parsons: Smile, iz filma Modern Times (1936.)

Carlos Gardel / Alfredo Le Pera: Por una cabeza

Harold Arlen / Yip Harburg: Over the Rainbow, iz filma The Wizard of Oz (1939.)

Jay Livingston / Ray Evans: Que será, será (Whatever Will Be, Will Be)

Harry Warren / Jack Brooks: That's Amore

Božićno-novogodišnji mix:

Zdenko Runjić: Bijeli Božić

Irving Berlin: White Christmas, iz mjuzikla Holiday Inn (1942.)

Jule Styne / Sammy Cahn: Let It Snow! Let It Snow! Let It Snow!

John Frederick Coots / Haven Gilesspie: Santa Claus Is Comin' to Town

José Feliciano: Feliz Navidad