Glazba koju slušate govori o vašoj osobnosti

Glazba je... zapravo sve nekima, a ništa drugima - neki je slušaju s guštom, drugi je gase da im ne smeta... no, uz to, glazba je i moćan alat za pristup informacijama o nama samima. Dvije nedavne studije ponudile su novi uvid u to kako su naše omiljene pjesme povezane s pamćenjem i osobnošću - i kako te veze mogu učiniti živote boljim.

Slušanje omiljene ili poznate pjesme može vas trenutno prenijeti u drugi trenutak vašeg života, uz zapanjujuće jasne detalje.

I to nije samo stvar razvijene maštovitosti uma, već postoje znanstveni dokazi iza toga kako naši umovi povezuju glazbu s pamćenjem, piše CNN.

Utvrđeno je da stalno slušanje glazbe koja ima osobno značenje poboljšava prilagodljivost mozga kod pacijenata s ranom Alzheimerovom bolešću ili blagim kognitivnim oštećenjem.

Slušanje glazbe s posebnim značenjem stimuliralo je neuronske puteve u mozgu koji su im pomogli da održe višu razinu funkcioniranja, kaže Michael Thaut, stariji autor studije koju su proveli istraživači sa Sveučilišta u Torontu. Ovo istraživanje objavljeno je u Journal of Alzheimer's Disease.

Ove pjesme imale su jedinstveno značenje, poput glazbe uz koju su ljudi plesali na svom vjenčanju, i dovele su do povećanja performansi pamćenja na testovima. Nalazi bi mogli podržati uključivanje terapije temeljene na glazbi u liječenju pacijenata s kognitivnim oštećenjima u budućnosti.

Promjene su bile najizraženije u prefrontalnom korteksu, poznatom kao kontrolni centar mozga, gdje se događa donošenje odluka, moderiranje društvenog ponašanja, izražavanje osobnosti i planiranje složenog mentalnog ponašanja.

Kada su pacijenti čuli glazbu koja im je bila bliska, ona je napajala glazbenu neuronsku mrežu koja je povezivala različite regije mozga, na temelju magnetske rezonance snimljene pacijentima prije i nakon slušanja glazbe.

To se razlikovalo od onoga kada su čuli novu, nepoznatu glazbu, koja je samo pokrenula određeni dio mozga koji je bio podešen na slušanje.

U istraživanju je sudjelovalo samo 14 sudionika, uključujući šest glazbenika, a slušali su posebno pripremljene popise pjesama sat vremena dnevno tijekom tri tjedna. Ali ti su sudionici isti oni iz ranije studije koja je identificirala neuronske mehanizme za očuvanje sjećanja povezanih s glazbom kod onih koji su doživjeli rani kognitivni pad.

"Bilo da ste profesionalni glazbenik ili nikada niste svirali nikakav instrument, glazba je ključ za pristup vašem pamćenju, vašem pre-frontalnom korteksu", rekao je Thaut u priopćenju. "Jednostavno je - nastavite slušati glazbu koju volite cijeli život. Vaše najdraže pjesme svih vremena, oni komadi koji su vam posebno značajni - čine to gimnastikom za vaš mozak."