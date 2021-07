Girl tribe - budi dio pozitivnih promjena

Znate li da smo unazad 10 godina proizveli više plastike nego kroz čitavo posljednje stoljeće? Znate li da gotovo svaki komad plastike proizveden u svijetu još uvijek postoji? Za napraviti veliku promjenu u osobnom životu, koja dugoročno utječe na bolji svijet, dovoljan je i jedan maleni korak svaki dan. bio&bio je u 2020. godini, među ostalim, uveo i kompostabilnu ambalažu za svoju robnu marku.

U samo godinu dana Zemlja je pošteđena 1000 kilograma plastike! Svaka, pa i najmanja odluka koju donosimo je važna, a to dokazuje i bio&bio 'girl tribe' - Zara Hrvatin, NikaTurković i Iva Savić koje su nam otkrile svoje navike i male rituale kojima svakodnevno stvaraju bolju budućnost.

Zara Hrvatin, koja je svoju strast prema pozitivnim promjenama prenijela u ovom videu, poznata je kao osoba koja u životu i na društvenim mrežama, ističe značaj održivosti i zaštite planeta. "Smatram da je održivo živjeti nama zapravo veoma prirodno, tako da s ljudima dijelim svoj život i kroz takve stvari. Vjerujem da ta moja strast ponekad inspirira druge, kao što nečija tuđa inspirira mene. Nikome ne želim govoriti što bi on trebao odlučiti za sebe, ali moj je izbor održivo življenje i "plant based" način prehrane, koji je u meni pokrenuo toliku lavinu kreativnosti, da nijedan moj obrok nije isti kao onaj prethodni. Osjećam se puno poletnije i zdravije i zapravo sam od malena naginjala vegetarijanstvu jer mi meso i riba skoro nikada nisu bili ukusni." zaključuje Zara.

bio&bio je ovom kampanjom želio podsjetiti da je suživot s prirodom kakvu poznajemo, istinska privilegija koju čovjek nerijetko osvještava samo u danima godišnjeg odmora kad je opušteniji, bliži sebi u svakom smislu, ali i prirodi u kojoj uživa, rekla je Iva Mioč, zamjenica voditeljice marketinga bio&bio dodavši: "Bolna istina je da će ta privilegija imati rok trajanja, ako se kolektivno ne potrudimo zaštiti prirodu i dozvoliti joj da diše punim plućima. Naša ambasadorica Zara Hrvatin savršeno je iznijela tu ljepotu suživota čovjeka i prirode jer je istinski živi, ali i pokazala drugu stranu priče na čijem 'happy endu' svi moramo raditi. Priroda nas treba, ali i mi nju! Toliko toga možemo učiniti za nju. Svaka, pa i najmanja odluka - od velike je važnosti. Naš projekt kompostabilne ambalaže samo je jedan od načina na koji zajednički možemo doprinijeti zaštiti planeta.", zaključuje Mioč.

Zajedno bolji svaki dan - budite dio pozitivnih promjena

Mi, kao pojedinci, imamo veliku moć da u svom „metru kvadratnom", svakodnevno činimo pozitivne promjene. To dokazuju brojne okolišne inicijative i projekti, ali i pojedinci koji svojim stavom i odlukama mijenjaju svoj život na bolje.

Iva Savić na svom kulinarskom blogu s nama svakodnevno dijeli zanimljive priče te ukusne i zdrave recepte iz svakodnevice, a evo koji su njeni koraci ka promjeni: "Sjećam se početaka: odvajanje papira, stakla, plastike i bio otpada, izbacivanje štetnih kemikalija iz upotrebe te briga o hrani koju kupujem i pripremam za obitelj i sebe. Kupujem manje, kvalitetnije, sve što mogu da je lokalno uzgojeno i trošim ono što „moram" prije nego kupim drugo i još. Nema bacanja ili je ono minimalno. Prvi korak je prestati umanjivati važnost postupanja „samo jednog" pojedinca i prestati razmišljati fatalistički, da nema spasa. Drugi korak ka promjeni je početi se truditi, kako god znate, da smanjite konzumaciju u najširem smislu te riječi, da konzumirate kvalitetnije proizvode, izbjegavajući pritom proizvode životinjskog podrijetla i proizvode testirane na životinjama. Važno je educirati se da vidimo što možemo učiniti u našoj zajednici da stvari krenu na bolje." poručila je Iva koja strast i promjenu prenosi i na svoje pratitelje.

"Velika je stvar mijenjati svijet nabolje i vjerujem da će nam za to ipak trebati sloga i zajedništvo prije svega", poručila je pjevačica Nika Turković, dodavši: "Koristim isključivo svoje termosice za kavu i vodu, pamučne blazinice za skidanje šminke, staklene slamke, jedem većinski hranu biljnog porijekla, a ako jedem nešto životinjsko, trudim se da je s malih farmi ljudi koje poznajem. Moramo svaki dan utjecati pozitivno na svoju obitelj, prijatelje, poznanike, pa tako i pratitelje, jer je to jedini način da ostanemo vjerni sebi i onome oko čega smo strastveni i dijelimo to s drugima." zaključila je Nika naglasivši kako je uvijek na strani jednakosti i poštovanja, kako ljudi, tako i planeta na kojem živimo.

Upravo je skup malenih koraka put koji vodi do promjene, a ona ne dolazi preko noći. Ako ste se pitali kada je idealan trenutak za krenuti, to je upravo sada. Usvojite jednu od spomenutih navika, kada osjetite da je vrijeme krenite na drugu i tako redom u stvaranje boljeg svijeta i budućnosti. bio&bio tim daje sve od sebe da vam bude dobar partner u pozitivnim promjenama - zajedno bolji svaki dan.

Hvala vam što ste i vi dio pozitivnih promjena.