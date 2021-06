Gibanja u ZPC-u, tunelu Grič i KC Mesnička

Kroz "Gibanja" je realizirana i jedna umjetnička rezidencija te pet novih umjetničkih produkcija u području višekanalnog eksperimentalnog zvuka hrvatskih autora i autorica, Andra Giunia, Dore Fodor, Davora Sanvincentija, Alexa Brajkovića i Tonija Meštovića. Publici će se predstaviti i međunarodni gosti Aho Ssan i Rdeča Raketa & Patrick K.-H. & I.M.Klif, najavljuju organizatori.

Program počinje u srijedu, 16. lipnja, predavanjem inženjera elektroakustike i umjetnika Miodraga Gladovića "Gibanja unutar i između formata", kojim će predstaviti tehničke i umjetničke aspekte difuzije zvuka u višekanalnim sistemima. U produkcijskom dijelu projekta, Gladović je vodio radionicu i mentorski program u višekanalnom studiju tijekom kojeg su domaći umjetnici kreirali ili spacijalizirali svoje višekanalne kompozicije za Gibanja.

Prve dvije od ukupno četiri kompozicije u nastavku programa praizvode Andro Giunio, glazbenik i dizajner vizualnih komunikacija, i Dora Fodor, glazbenica i novomedijska umjetnica.

Večer završava nastupom pariškog eksperimentalnog glazbenika Aho Ssana, koji će predstaviti svoje recentno višekanalno djelo The Falling Man. Aho Ssan upisao se na svjetsku glazbenu mapu debitantskim albumom "Simulacrum" praizvedenim na festivalu Berlin Atonal 2019.

Drugi dan Gibanja, četvrtak 17. lipnja, počinje difuzijom ikoničkih kompozicija iz arhive francuskih partnera INA GRM (Groupe de Recherches Musicales/grupe za glazbena istraživanja) autori/ca Luca Ferrarija, Beatriz Ferreyre, Berndarda Parmegianija i Jean-Claudea Risseta.

Svoje nove elektroničke kompozicije istog dana praizvest će hrvatski umjetnici Davor Sanvincenti, s kompozicijom "Ova šuma", te Alex Brajković, "čiji živi elektronički set Cincta karakteriziraju promjenjivi i plesni beatovi, guste ambijentalne teksture te spacijalizacija zvuka koja stvara impresivno uronjeno iskustvo", ističe se u najavi. Večer završava audiovizualnim performansom "... and cannot reach the silence" u izvedbi austrijskog elektroničkog dua Rdeča Raketa (Maja Osojnik i Matija Schellander) te video umjetnika Patricka K.-H. i I.M. Klifa.

Treći dan Gibanja, petak 18. lipnja, održat će se u Kulturnom centru Mesnička i tunelu Grič, gdje će multimedijski umjetnik Toni Meštrović, rezident ovogodišnjih Gibanja, predstaviti svoju novu prostorno-zvučnu instalaciju "Odzvuk od zvuka". Više o samom Meštrovićevom radu i prostorno-zvučnom istraživanju tijekom kojeg je napeo i ozvučio 72-metarsku žicu te uz 14 zvučnika i specifičnu akustiku prostora tunel Grič pretvorio u svojevrsni instrument doznat će se u razgovoru Kulturnom centru Mesnička.

Istom prilikom o svojim će radovima pričati Alex Brajković, Dora Fodor i Davor Sanvincenti. Meštrovićeva instalacija za posjetitelje ostaje otvorena i u subotu i nedjelju, 19. i 20. lipnja.

"Gibanja" su dio međunarodnog projekta Re-Imagine Europe biroa suvremene umjetničke prakse Kontejner. Ulaz na programe "Gibanja" je besplatan, a sve se održava u skladu s epidemiološkim preporukama Stožera civilne zaštite RH.