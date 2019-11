Georges Schwizgebel laureat Animafestove Nagrade za životno djelo

Švicarski animator Georges Schwizgebel, najnagrađivaniji autor u povijesti Animafesta Zagreb sa sedam nagrada i tri posebna priznanja, dobitnik je Nagrade za životno djelo 30. Svjetskog festivala animiranog filma - Animafesta Zagreb, objavili su organizatori festivala.

Vijeće Animafesta u svojem obrazloženju ističe kako je nagrađeni švicarski vizualni umjetnik jedan je od najvažnijih suvremenih majstora animacije.

- Utemeljitelj produkcijskog studija GDS (u sklopu kojega se bavi i dizajnom), dobitnik brojnih svjetskih nagrada, ovaj je velikan često surađivao i s kanadskim producentima (NFB), a posebno je cijenjen po svom radu u tehnici slikanja na staklu. Uz klasično i moderno slikarstvo, veliku mu inspiraciju predstavljaju i glazba, književnost te mitologija; a narativne i lirske elemente obogaćuje i afinitetom prema poetici eksperimentalizma, napominju iz Animafesta.

Njegova najpoznatija djela pokazuju zašto ga se naziva velikanom 'slikarstva u pokretu' (animated painting): Često su temeljena na eleganciji linije i pokreta, a filmovi kao što su Godina jelena (L'année du daim / The Year of the Deer, 1995), Fuga (Fugue, 1998), Djevojka i oblaci (La jeune fille et les nuages / The Young Girl and the Clouds, 2001), Čovjek bez sjene (L'Homme sans ombre/ The Man With no Shadow, 2004), Igra (Jeu, 2006), Romansa (Romance, 2011) ili Kralj vilenjaka (Le Roi des Aulnes - Erlkönig / The King of fairies), unatoč međusobnim razlikama, ukazuju na prepoznatljivu snagu Schwizgebelovih nezaboravnih poetskih vizija, ističu iz Animafesta.

Animafestovu nagradu za životno djelo Georges Schwizgebel osobno će primiti na svečanosti otvorenja 30. Svjetskog festivala animiranog filma - Animafesta Zagreb 8. lipnja 2020. godine.