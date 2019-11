Revija filmova nominiranih za nagradu EFA

Uoči ovogodišnje svečane dodjele nagrada Europske filmske akademije (EFA), od 1. do 7. prosinca u Zagrebu, Osijeku, Rijeci i Splitu održat će se revija s izborom filmova nominiranih za tu prestižnu nagradu, među kojima su i nova ostvarenja Pedra Almodovara i Romana Polanskog.

Prvo izdanje revije održalo se samo u Zagrebu, a ove godine domaćina je četiri - zagrebačka Kinoteka, Kinematografi Osijek, Art-kino Croatia u Rijeci i Kinoteka Zlatna vrata u Splitu.

Distributer, zagrebački Discovery, kaže da se povećanjem broja gradova željelo omogućiti publici i izvan glavnog grada da uživaju u hvaljenim i nagrađivanim naslovima renomiranih redatelja, kakvi se inače rijetko mogu vidjeti na redovitim kino projekcijama.

Novi film Pedra Almodovara "Tuga i slava", koji će biti u kino distribuciji od 28. studenog, mnogi su kritičari već proglasili jednim od najboljih ove godine, a dobro je ocijenjen i na stranici Rotten Tomatoes. Film je već nagrađen u Cannesu, za najboljeg glumca, a ujedno je i španjolski kandidat za američku nagradu Oscar.

Nakon dvije godine slavni redatelj i dobitnik Oscara Roman Polanski predstavlja se filmom "Oficir i špijun" koji je, kao i Almodovarov film, nominiran u kategorijama za najbolji film, režiju, glavnog glumca i scenarij.

Riječ je o filmu snimljenom prema istinitim događajima o slučaju Dreyfuss s kraja 19. stoljeća u Francuskoj u kojoj je glavnu ulogu ostvario dobitnik Oscara Jean Dujardin.

U istim kategorijama natječe se i novi film talijanskog redatelja Marca Bellochija, "Izdajnik" s Pierfrancescom Favinom u ulozi Tommasa Buscette koji je postao prvim mafijaškim doušnikom u povijesti te talijanske organizacije. I taj je film kandidat svoje zemlje za američku nagradu Oscar, kojoj su nagrade EFA europski pandan.

Revija donosi i još dva potencijalna kandidata za predstojećeg Oscara, "Razbijačica sustava" njemačke redateljice Nore Fingscheidt i ruska drama "Visoka djevojka" Kantemira Balagova.Prvi je nominiran za nagradu Europske filmske akademije kao najbolji film i za glavnu glumicu, a drugi u kategoriji najbolje glavne glumice.

Revija će se u zagrebačkoj Kinoteci održati od 3. do 7. prosinca, u Kinematografima Osijek od 2. do 7. prosinca, u Art-kinu Croatia u Rijeci od 1. do 5. prosinca te u Kinoteci Zlatna vrata u Splitu od 2. do 7. prosinca.

Dodjelu nagrada će izravno prenositi HRT, u subotu, 7. prosinca.