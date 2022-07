Geometrizirani oblici vitaliteta

Nedavno smo imali prigodu vidjeti odabrane slike iz novoga ciklusa, akrile na platnu suvremene hrvatske likovne umjetnice, slikarice Ane Guberine.

Dominantni geometreijski oblici, krugovi, kvadrati, pravokutnici lebde iznad izvezenih površina bijelij niti, ukomponiranih u cjelinu, prozirnu ali čvrstu.

Krugovi su najčešće višebojni, plutajuće tvorbe, crvene, plave, zelene, žute kreću se po svojim misterioznim putanjama u kontinuiranom međusobnom susretanju.

Ponekad scenu ispunjava više oblika, roj kugli iznad dvostrukih kvadrata dok se ispod njih prostire svjetlina bijelih linija.

U novom ciklusu svoje su mjesto našli i raznovrsni ovalni, različitogpravilno nepravilnog izgleda, u grčevitoj igri iznad upoztoravajućih crnih grana a opet iznad tkanja bjeline.

Ana Guberina slika raznovrsne oblike života, životnosti,od jednostavne komunikacije do tjeskobne ljubavi, od jutra života do večeri smrti, stvarnog i nestvarnog, od praznine do punine, od čovjeka do Boga.

Ana Guberina stvorila je vlastitu sliku svijeta okruglinama i kvadratima, svjetovima jedan iznad drugoga, iznad trećega, svjetovima koji započinju bijelim izvijenim linijama u nizu, pokazujući nam istodobno svijet kakav uistinu jest ,kakav bi mogao biti.

Pred nama je svijet u stalnoj promjeni, teško predvidivih očekivanja i konačnosti oblika, svijet koji i raste i smanjuje, mijenja boju i ostaje bezbojan, živ i nečujan, stvaran i nestvaran.

Da, svijet koji se mijenja i koji je u isti tren i sve i ništa, svijet sačinjen i uzdignut od svojih proturječnosti, svijet svega i svih.