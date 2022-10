Genijalan vikend u Mediki

Karlo Ris - DEPRIMERE, četvrtak 13.10., od 20 h, ulaz slobodan

KARLO RIS - DEPRIMERE

ČETVRTAK 13. 10.2022. OD 20.00

GALERIJA SIVA, PIEROTTIJEVA 11, MEDIKA

Autonomni kulturni centar Attack! kroz program galerija Siva poziva vas na otvorenje izložbe Karla Risa - Deprimere.

Ovorenje izložbe predviđeno je za 13.listopada u 20.00 sati u galeriji Siva, Pierottijeva 11, Medika. Izložbu možete pogledati svaki dan, do 18.listopada od 17- 20 sati.

Kroz seriju radova "Deprimere", autor se trudi upriličiti istraživanje svog emocionalnog stanja. Počevši od dnevnika emocija u koji je bilježio svoje svakodnevno stanje kroz period od godinu dana kako bi bolje razumio uzorke i uzroke emocija, do završnog rada u seriji koji je utjelovljenje njegovog poimanja depresije. Serija u koracima razrađuje proces učenja i osobnog rasta te prikazuje dobivene zaključke koristeći motive koji su proizašli iz podsvjesnih asocijacija. Motiv brojanja i vaganja kao načina prosuđivanja i osuđivanja samih sebe sastavni je dio ljudskog iskustva. Motiv kaveza i zatvorenosti prožima radove te dočarava tendenciju ka zatvaranju u sebe kada su u pitanju emocije.

"Cilj mi je približiti publici kompleksnu prirodu emocija, kao i izrazitu potrebu da počnu razumijevati vlastite emocije i uvažavati tuđe. Svaka osoba prolazi kroz nama nezamisliv spektar emocija koji najčešće prolazi neviđen, ali koji formira način na koji komuniciramo i živimo."

Karlo Ris rođen je 1996. u Zagrebu. Školu primijenjene umjetnosti i dizajna u Zagrebu upisuje 2010. i završava 2014. kao kiparski dizajner. Iste godine upisuje Odjel kiparstva na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu. Od 2016. do 2021. godine studira i diplomira pod mentorstvom prof. Damira Mataušića na usmjerenju Mala plastika i medaljerstvo. Izlagao je na 13. trijenalu hrvatskog kiparstva (2018.), XIII. i XIV. Memorijalu Ive Kerdića - Triennale medaljerstva i male plastike (2019. i 2022.), te mnogim drugim skupnim i žiriranim skupnim izložbama kao i nekolicini samostalnih izložbi - izložba "Umbrae", Galerija Atrijum Biblioteke grada Beograda.

Galerija Siva program je AKC-a, financijski podržan sredstvima Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske, Grada Zagreba - Gradskog ureda za kulturu, Zaklade kultura nova i Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva.

Pržilica: FLQ, HEIHAIZI, četvrtak 13.10., od 20 h, ulaz: 30 kn

Pržilica: FLQ, HEIHAIZI

13.10.2022 // 20:30 // 30 kn / 3.99 €

U suradnji sa starim znalcima dovodimo punk atrakciju iz dalekog Toronta praćenu lokalnim snagama.

Za vas prže:

FLQ (Punk, Toronto)

Kad ime punk benda skriva akronim zloglasne marksističko-lenjinističke terorističke organizacije Front de Libération du Québec (FLQ), a bend dolazi iz Toronta, pitamo se koja je poveznica naših gostiju i istoimene gerile. Još nas više buni činjenica da bend u svojim izdanjima uspješno kombinira sve najbolje od američke škole punka i melodičnost Krautrocka definiranu u izdanjima Fausta, Neu! i drugih. Sve navedeno upućuje na to da je riječ o specifičnom i kvalitetnom bendu čiji dolazak u Zagreb ne valja propustiti jer, kako to obično biva s DIY bendovima, teško da možemo očekivati njihov skori povratak u jedan od zagrebačkih ćumeza.

HEIHAIZI (Speed Punk, Zagreb)

Heihaizi su u relativno kratkom periodu, barem onom koliko su koncertno aktivni, stasali u atraktivno ime što im je ovog ljeta osiguralo nastup na relevantnim festivalima poput Zoro Festa, Monteparadisa i DIY HC Punk Intermezza. Uspjeh Heihaizija ne možemo pripisati slučajnosti ili trendu budući da je riječ o iznimno aktivnoj ekipi sa zavidnim brojem odrađenih nastupa. U posljednjih šest mjeseci ugostili smo ih čak triput i svaki put ih iznova iščekujemo s uzbuđenjem, a svima onima koji nisu svjedočili brzini i preciznosti Heihaizija preporučujemo da to učine što prije! Prva prilika za to je 13.10.

!!! VAŽNO !!!

Kao i za sve koncerte u organizaciji AKC Attack!, svima mlađima od 18 nudimo 50% popusta prilikom kupnje ulaznice.

PISTOLERO w/ VOLSTER [Secession / Out Of Place / TRAUM], petak 14.10., od 22 h, ulaz: pretprodaja 45 kn, na dan eventa 60 kn

PISTOLERO w/ VOLSTER [Secession / Out Of Place / TRAUM]

AKC ATTACK / Petak / 14-10-2022 / 22-06

Nakon ljetne pauze, u petak 14.10.2022., Pistolero se vraća u mračne prostore Medike gdje će protresti zidove standardno masnim i uvijek svemirskim zvukom. U goste stiže osječki techno majstor Volster, koji će svoju glazbenu viziju predstaviti u Attacku, a podrška su Pistolero rezidenti Haktal, Zmayo i VJ Wild Bronco.

VOLSTER [Secession / Out Of Place / TRAUM]

Volster je jedna od najzapaženijih figura hrvatske techno scene i kroz godine kontinuirano razvija svoj prepoznatljivi i teksturirani techno zvuk, što ga je dovelo do objavljivanja glazbe, kako preko vlastite dvije izdavačke kuće ("Secession" i "Out Of Place") do etiketa kao što su "Edit Select", "Vakum", "Northallsen" itd. a paralelno s produkcijom, pokreće i serijal TRAUM partija u Osijeku na kojem ugošćuje velik broj kvalitetnih techno imena. Nastupao je diljem Europe, a od mjesta na kojima je predstavio svoj zvuk, svakako treba izdvojiti kultni berlinski "Berghain", ali i "Dimensions Festival" te "MoDem".

ZMAYO [Pistolero Rec]

Zmayo je pokretač i selektor Pistolero Recordingsa, zagrebačke etikete za freestyle elektroniku na kojoj glazbu objavljuje mnoštvo producenata sa svih strana svijeta. Također je rezident DJ i organizator na Pistolero eventima, a kao DJ, premazan je svim mastima, te mu se setovi, ovisno o prigodi, kreću u rasponu od psihodeličnog techna i dark progressiva do svemirskog psytrancea ili prljavog i mračnog breakbeata.

HAKTAL [Pistolero Rec / Hybrid]

Haktal je uglavnom fokusiran na mračniji groove techna, psygressiva i darkproga ali ponekad uživa posjetiti i svijet psytrancea u kojemu miješa fullon, twilight i forest stilove. Svojom pomno probranom selekcijom koja miriše na mrak ništa ne ostavlja slučaju.

VJ DELTA PROCESS [ITA]

DeltaProcess je talijanski multimedijski art kolektiv specijaliziran za video mapping, visualni i scenski dizajn, interaktivne instalacije te multimedijske performanse. Svoj rad predstavili su diljem svijeta na raznim media-art festivalima ali i na glazbenim festivalima kao što su Glastonbury (UK), Boom Town Fair (UK), Freqs Of Nature (DE), Ozora (HU), Samsara (BRA), Hilltop (IND), i naravno, MoDem (HR), a od izvođača za koje su radili video, svakako treba izdvojiti Chemical Brotherse, Carl Craiga, Trentemøllera i Shpongle.

VJ WILD BRONCO

Wild Bronco slaže scenografiju, eksperimentira i video interakcijom sa prostorom, dolazi do ruba vizualne stvarnosti.

Pretprodaja Entrio: 45 HRK [5,97 EUR]

Na ulazu: 60 HRK [7,98 EUR]

Broj ulaznica je ograničen na 200.

Powered by Pistolero Recordings & AKC Attack.

Neptunkujna (SRB): Fragmenti (work in progress), subota 15.10., od 19 h, ulaz slobodan

Neptunkujna (SRB): Fragmenti

Filmski studio Medika, Pierottijeva 11

15.listopada 2022. u 19:00 sati

SubScena za kazalište, izvedbene umjetnosti i ostale hibride poziva vas na izvedbu "Fragmenti", kazališnog kolektiva Neptunkujna iz Srbije, u subotu 15 listopada u 19.00 sati. Izvedba ce se održati u prostoru Filmskog studija Medika, Pierottijeva 11.

"Gitara zuji... Single coil pickup-ovi zuje i bruje... Moj Butoh se grči i krivi... Takvo je prelamanje centra kroz ovoje tkiva... Duha... Uma... Ega... Savremeni ples, dramatična muzika."

Butoh performans izvode:

Klaudia Šarić Marić - ples, koreografija, kostim

Goran Orge Nikolić muzika, režija

NeptunKujina je nastala na zgarištu izgubljene zemlje, snova koja su u njoj nastajala, slobode na koju je mirisala, kreativnosti koju je posjedovala i koji su nestali u vihoru kapitalističkog imperijalizma. Ratom zahvaćena zemlja je zauvijek izvitoperila nadahnuće formirane i nove generacije rasle na artističkom životu istoka i zapada. Sloboda, mladost, kreativnost, iskrenost, poštenje, pažnja, znanje su zamijenjeni strahom, nesigurnošću, smrću, invaliditetom, krađom, manipulacijom, lažima, ne znanjem i populističkom hipnotičkom repeticijom.

Reakcija je neočekivano, vođena vrijednostima samoizgaranja, okupila članove u težnji ka kvaliteti. Butoh im omogućava da jednostavnim, siromašnim izvođenjem dočaraju strahotu ubrzanog i bespovratnog vremena.

Trupu čine dva stalna člana Klaudia Šarić-Marić i Goran Nikolić. Trupa je nastala 2016. godine i do sada je imala nekoliko nastupa: Festival 9 - Stara Ciglana (BG), Šumes - Porodica bistrih potok, Psihodelični Vašar - Imago ĆUK, Galerija ŠTAB (BG), Klub Ljubitelja Teške Industrije (BG) , Centar Za Ravnotežu (BG), UK Parobrod (BG), Filmski studio Medika - Autonomni kulturni centar (ZG)