Generacija Z spremna za preuzimanje vlasti

Nakon nemira koji su doveli do ostavke premijera Khadge Prasada Olija, Nepal je sada dobio prijelaznu premijerku.

Nemiri, tijekom kojih su prosvjednici zapalili parlament, vladine i predsjedničke urede, gurnuli su ovu siromašnu južnoazijsku naciju u novu krizu. To je također izazvalo strahove od političkog i ustavnog vakuuma, pri čemu se mnogi Nepalci sada pitaju tko je na čelu zemlje. No poziciju prijelazne premijerke sada je stupila Sushila Karki.

Vojska preuzima kontrolu

Vojska trenutno patrolira ulicama i provodi policijski sat. Predsjednik Nepala Ramchandra Poudel i vojni zapovjednik, general Ashok Raj Sigdel, održali su razgovore s predstavnicima takozvane „Generacije Z", kako se neformalno naziva omladinski prosvjedni pokret.

Glavni zahtjevi Generacije Z uključuju demokratske reforme, bolje upravljanje državom i neovisnu istragu o korupciji među političkim čelnicima, između ostaloga.

„Načelnik Glavnog stožera, general Ashok Raj Sigdel, vodio je nekoliko krugova dijaloga s predstavnicima Generacije Z i drugima kako bi pomogao identificirati novog vođu koji bi mogao prenijeti duh pokreta i glatko upravljati tranzicijom, prema uputama predsjednika", rekao je za DW Binoj Basnyat, umirovljeni general-bojnik nepalske vojske.

Predsjednikov ured izdao je priopćenje u kojem se navodi da je predsjednik aktivno „angažiran u promišljanjima, raspravama i svakom mogućem naporu" da pronađe rješenje za trenutačnu političku krizu.

Hoće li prijelaz vlasti i reforme biti neometani?

Balananda Sharma, umirovljeni general-pukovnik koji je pomogao integrirati bivše maoističke pobunjenike u nacionalnu vojsku, rekao je da će novi vođa morati predvoditi tranziciju uz potporu vojske i odražavati prave osjećaje pokreta Generacije Z.

„Novo vodstvo trebalo bi biti u stanju pridobiti povjerenje vojske kako bi se održao krhki javni red i mir", rekao je za DW, dodajući da bi također trebalo „odbijati neprimjeren pritisak" koji bi mogao potkopati demokratsko upravljanje. Glavne političke stranke zastupljene u parlamentu, Nepalski kongres, CPN-UML koji vodi bivši premijer Oli i glavna oporbena stranka CPN (Maoistički centar), izjavile su da će podržati novo vodstvo.

„Pokrenuli ste pokret za veliku transformaciju i vjerujem da ćete uspjeti u njegovom ostvarivanju", rekao je Gagan Thapa, glavni tajnik Nepalskog kongresa, u video poruci u četvrtak obraćajući se mladim prosvjednicima.

Predstavnici Generacije Z, u međuvremenu, savjetuju se s tehnokratima, profesionalcima i nepolitičkim osobama o reformama upravljanja, ali nije jasno koliko će njihova stajališta oblikovati ishod. Nadalje, i dalje postoje oštra neslaganja između suparničkih političkih frakcija.

Težak zadatak pronalaska prijelaznog vođe

Predvođeni mladima od 18 do 30 godina, masovni prosvjedi uglavnom su bili bez jasnog vođe, što je otežalo napore da se pronađe konsenzusni kandidat za vođenje prijelazne administracije.

Mnogi prosvjednici su predlagali Balendru Shaha, 35-godišnjeg hip-hop umjetnika i gradonačelnika Katmandua, da vodi prijelaznu vladu. Shah je odbio i umjesto toga podržao bivšu glavnu sutkinju Karki za tu ulogu.

Sudan Surung, koji se smatra jednom od istaknutijih osoba prosvjeda mladih, upozorio je u videu objavljenom na društvenim mrežama na novi val demonstracija ako Karki ne bude imenovana prijelaznom premijerkom i ako njihovi zahtjevi budu ignorirani. Ipak, njezino imenovanje moglo bi naići na ustavnu prepreku.

Nepalski ustav iz 2015. općenito zabranjuje bivšim sucima preuzimanje izvršnih funkcija i navodi da bi premijer trebao biti imenovan iz redova članova parlamenta.

No, mogao bi se pronaći zaobilazni put. Lalit Bahadur Basnet, istaknuti odvjetnik, bio je među ustavnim stručnjacima koji su se u četvrtak sastali s predsjednikom kako bi raspravili imenovanje prijelaznog vođe. On za DW kaže da je ime bivše glavne sutkinje Karki razmatrano na temelju „doktrine nužnosti", pravnog načela koje dopušta postupke koji se inače smatraju nezakonitima u izvanrednim situacijama kada ne postoje razumno dostupne alternative.

Najgori nemiri posljednjih godina

Najnoviji nemiri u Nepalu počeli su nakon što je vlada prošlog tjedna uvela sveobuhvatnu zabranu brojnih društvenih mreže na nacionalnoj razini, uključujući Facebook, X, YouTube, LinkedIn i WhatsApp. Nasilje je obilježilo najgore nemire s kojima se Nepal suočio godinama, najmanje 51 osoba je ubijena, a više od 1.300 je ozlijeđeno.

„Mnogi elementi s različitim političkim interesima, uključujući promonarhističke snage, infiltrirali su se među prosvjednike i učinili prosvjede razornijima", rekao je za DW visoki sigurnosni dužnosnik koji je želio ostati anoniman. Nasilje je popustilo tek nakon što je Oli odstupio.

Došlo je i do masovnih bijegova iz zatvora. Sigurnosne snage još uvijek nastoje ponovno uhititi oko 12.500 zatvorenika - ključujući pojedince optužene za ozbiljne zločine poput otmice, ubojstva i silovanja, od ukupno oko 13.500 koji su pobjegli tijekom kaosa, što izaziva zabrinutost za javnu sigurnost.

Vlast na dobrobit svih

Analitičari kažu da prosvjedi nisu bili samo zbog zabrane društvenih mreža, nego da također odražavaju rastuće frustracije i nezadovoljstvo zbog lošeg upravljanja, gospodarskih teškoća i korupcije.

Basnet kaže da nova administracija mora učiniti borbu protiv korupcije i osiguranje dobrog upravljanja nacionalnim prioritetom kako bi se izbjeglo izbijanje tako smrtonosnih prosvjeda u budućnosti.

„Nacionalni prioritet je iskorjenjivanje korupcije, izmjene ustava i formiranje povjerenstva za istragu zlouporabe ovlasti u upravljanju nedavnim prosvjedima", rekao je. „Ono što je potrebno nije samo promjena, nego političko-sigurnosni zaokret kao pristup kako bi se osigurala politička stabilnost te učinkovito i djelotvorno upravljanje."