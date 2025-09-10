EK se napokon probudila?

Imamo ohrabrujuće vijesti iz Europske unije. Danas je predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen dala važnu obavijest u svom govoru u Europskom parlamentu:

„Predložit ćemo sankcije za ekstremističke ministre i nasilne doseljenike, a također ćemo predložiti djelomičnu suspenziju Sporazuma o pridruživanju u pitanjima vezanima uz trgovinu."

Već mjesecima pozivamo na suspenziju trgovinskog sporazuma EU-Izrael s kampanjom „Suspendirajte trgovinski sporazum EU-Izrael. Zaustavite genocid." koja je već prikupila više od 375.000 potpisa. Neprihvatljivo je da EU nagrađuje Izrael povlaštenim pristupom tržištu koji čini 28,8 % izraelskog izvoza u vrijednosti od 15,9 milijardi eura godišnje, dok se u Gazi događa genocid.

Današnja objava znači da je EU poduzela 2 od 3 potrebna koraka za suspenziju sporazuma. U srpnju je službeni pregled priznao da Izrael krši ljudska prava, danas je Komisija predložila suspenziju sporazuma, a sada je sve na Europskom vijeću gdje će čelnici svih zemalja članica EU-a glasati o prijedlogu.

Suspenzija će stupiti na snagu samo ako kvalificirana većina od 15 država članica, koje predstavljaju najmanje 65 % stanovništva EU-a, glasa za nju. To znači da moramo izvršiti pritisak na države članice, posebno Italiju i Njemačku, koje su do sada bile najviše oklijevale djelovati, da učine pravu stvar. Suspenzija sporazuma o trgovini ključna je ako želimo zaustaviti genocid u Gazi.

Podijelite peticiju

U svom govoru von der Leyen istaknula je da ono što se događa u Gazi potresa savjest svijeta: da ljudi bivaju ubijeni dok mole za hranu, da majke drže mrtve bebe, da glad, stvorena ljudskim rukama, nikada ne smije biti korištena kao oružje protiv civila. Priznala je da Europska unija ne može dopustiti da bude paralizirana kada je riječ o Palestini. Sada je na čelnicima država članica EU-a da također priznaju te brutalne činjenice.

Pažljivo pratimo i nastavit ćemo vas obavještavati.