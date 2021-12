Gdje možete doći na Novu danas, večeras...

Doček Nove godine možda nije toliko dobar kao nekih godina prije pandemije, no sigurni smo da se možete dobro zabaviti... pa evo nekih prijedloga....

Pozitivan ritam ulazi u novo desetljeće, 12h - Pločnik

Dočekuša! NYE u Šumici, 12h - Čudni Matoš

NYE w/ DJ Steam punk & DJ Frx, 12h - Advent u Jägerhornu

All Day and all of the Night, 12h - Mojo bar

DJ's, 16h - Adventski park R'n'R

Peti Kupe NYE w/ Jogarde, Felver & Zuza, 17h - EU Advent

Glazbeni atrij, 17.30h - Advent u Zekaemu

DJ's - 18h - The Garden Brewery

Future Longue, 18h - Adventovo na Katarincu

DJ's & z++, 16h - Akademija

New2022Year w/ Insolate & Volster, 18h - DEPOklub

Močvarna Nova godina - Štala by DJ Mario Kovač, 18h - klub Močvara

DJ's, 19h - Advent na Zrinjevcu

DJ's, 19h - Advent na Strossu

NYE u Tvornici, 19h - Tvornica kulture

NYE party, 19h - Vintage industrial bar

All Day and all of the Night, 19h - The Beertija

NYE w/ Dujo & Labud, 19h - Masters club

Jam session by Brothers vol. 2, 20h - Route 66

NYE w/ Jarunsky & Kuna, 20h - Funk

Rock'n Roll doček Nove godine, 20h - Hard Place

Svi su tulumi do 2 ujutro, nakon toga bi trebali ići doma... ako ne zapnete negdje putem ;)