Garmin predstavio Venu 2 Plus

Venu 2 Plus novi je GPS pametni sat iz Garmina koji korisnicima omogućuje primanje poziva i korištenje glasovnog asistenta svog kompatibilnog pametnog telefona za slanje poruka, postavljanje pitanja i još mnogo toga. Ove povezane mogućnosti pridružuju se robusnom paketu zdravstvenih, wellness i fitness funkcija Garmin serije Venu 2, uključujući: ocjenu spavanja s uvidima, praćenje stresa, praćenje razine energije, Pulse Ox1, zdravlje žena i široku paletu praćenja fitnessa i vježbanja. Sa svijetlim AMOLED zaslonom i trajanjem baterije do 9 dana, Venu 2 Plus je izravna linija za vaš kvalitetniji način života.

Ove novosti donosi Venu 2 Plus:

Pozivi sa zapešća : telefonirajte uz samo jedan dodir gumba

Upravljanje glasovnim pomoćnikom: kompatibilno sa Siri, Google Assistantom ili Bixbyjem, možete koristiti glasovni pomoćnik svog pametnog telefona za slanje poruka, postavljanje pitanja, upravljanje kompatibilnim pametnim kućnim uređajima i još mnogo toga

Cjelodnevno praćenje zdravlja

Venu 2 Plus ima najširi raspon funkcija praćenja zdravlja 24/7, uključujući: otkucaje srca (s korisnički konfiguriranim upozorenjima za visoka ili niska očitanja2), napredno spavanje s ocjenom spavanja i uvidima Firstbeat Analytics, aktivnosti disanja, kondicijska dob, disanje, Pulse Ox, cjelodnevni stres, hidrataciju i zdravlje žena (praćenje menstrualnog ciklusa i praćenje trudnoće). Body Battery praćenje energije pokazuje koliko je "napunjeno" vaše tijelo, kao i iscrpljujuće učinke stresa i vježbanja. Health Snapshot bilježi dvominutni prozor ključnih zdravstvenih statistika i generira izvješće koje možete podijeliti s pružateljem zdravstvenih usluga; izvrstan alat za bilježenje fizioloških podataka kad god se osjećate izvan kondicije.

Prilagođen fitness

Venu 2 Plus uključuje sve najnovije fitness funkcije koje su nedavno predstavljene u seriji Venu 2, uključujući 25+ ugrađenih sportskih aplikacija za zatvorene prostore i sportske aplikacije koje zahtijevaju GPS, što uključuje hodanje, trčanje, HIIT, vožnju biciklom, plivanje u bazenu, pilates, jogu, penjanje, planinarenje, napredni trening snage s grafikom mišićne karte i još mnogo toga.

Održavajte kondiciju uz učitane vježbe na satu, postavljene vježbe dostupne za preuzimanje iz aplikacije Garmin Connect na pametnom telefonu i kreirajte vlastite prilagodljive treninge odabirom između više od 1400 vježbi. Venu 2 Plus ima 75+ učitanih animiranih treninga za kardio, jogu, snagu, HIIT i pilates koji pokazuju pravilnu formu i tehniku u Garmin Connectu i na zapešću. Bilo da trenirate za utrku od 5 km ili nešto dužu, Venu 2 Plus kompatibilan je s besplatnim planovima treninga Garmin Coach

Sigurnost i praćenje

Osim što može brzo uputiti poziv bez traženja telefona, Venu 2 Plus također uključuje Garmin sigurnosne funkcije i funkcije praćenja kao što su automatsko otkrivanje nezgoda (tijekom šetnji na otvorenom, trčanja ili vožnje)3 i ručno aktivirana upozorenja za pomoć, od kojih oba šalju poruku s korisnikovom lokacijom njihovim kontaktima za hitne slučajeve. LiveTrack omogućuje prijateljima i obitelji praćenje aktivnosti korisnika na otvorenom3. Korisnici mogu dodijeliti određeni kontakt za hitne slučajeve koji Venu 2 Plus može nazvati, kao što su lokalne hitne službe.

Pametne funkcije na zapešću

Venu 2 Plus drži osnovne stvari na zapešću s ugrađenom glazbom (preuzmite do 650 pjesama uključujući popise pjesama sa Spotify, Amazon Music i Deezer4), beskontaktno plaćanje Garmin Pay5 i pametne obavijesti za pozive, poruke, podsjetnike u kalendaru, obavijesti društvenih mreža, najnovije vijesti i još mnogo toga3. Personalizirajte Venu 2 Plus s aplikacijama, izgledima zaslona i više iz Connect IQ trgovine.

Dizajniran za cjelodnevno nošenje

Venu 2 Plus dostupan je u tri boje s kućištem sata od 43 mm, okvirom i hardverom od nehrđajućeg čelika te udobnim silikonskim remenom za brzu izmjenu od 20 mm. Kombinirajte i uskladite remene i okvire za prilagođeni izgled uz Vaš sat na vaš način.

Izdržljiv zaslon od Corning Gorilla stakla s AMOLED ekranom koji je po odabiru uvijek upaljen.

Impresivno trajanje baterije do 9 dana u načinu pametnog telefona i do 8 sati u GPS načinu rada + način rada s glazbom.

Brzo punjenje baterije s 10 minuta punjenja dodaje do 1 dan trajanja baterije u načinu rada pametnog sata ili 1 sat u GPS načinu + glazba. Produžite vrijeme dodatno uz način rada za uštedu baterije.

Venu 2 Plus ima preporučenu maloprodajnu cijenu od 3.300,00 kn i sada je dostupan na https://www.garmin.com/hr-HR/. Dobitnik je CES 2022 Innovation Awards nagrade.