Fuliranje na moru po prvi put u The Garden Resortu u Tisnom

Fuliranje na moru najnoviji je projekt kreativne agencije Kokoš ili jaje. Ova ljetna varijanta na morskim valovima, uz već poznato Fuliranje, zasigurno će dodatno obogatiti turističku ponudu te svojim music&gastrotainment konceptom privući mnoge posjetitelje u potrazi za novim ljetnim sadržajima i aktivnim odmorom. Cjelodnevni chill na prvom experience festivalu održat će se u The Garden Resortu u Tisnom, od 1. do 4. kolovoza. Za rasplesana pop-rock stopala i vrele ljetne ritmove pobrinut će se atraktivni hrvatski bendovi i glazbenici: Parni valjak, Massimo, Darko Rundek&Ekipa, Goran Bare&Majke, Damir Urban&4, Psihomodo pop, BOA II, Vojko V, Pavel, Detour, Kuzma&Shaka Zulu i Ljetno Kino.

Fuliranje je renomirani brend koji je u proteklih sedam godina u Zagrebu posjetilo više od 2 milijuna ljudi i vodeće je događanje zagrebačkog adventa. Mnogi specijaliteti iz raznih krajeva Hrvatske svoje su premijere doživjeli upravo na ovom festivalu, a ove godine ćete originalnu lokalnu spizu moći probati i u Tisnom. Osim sjajnih bendova i cjelodnevnog glazbenog programa koji će rasplesati ekipu u moru i na plaži, The Garden Resortom će se četiri dana širiti neodoljivi mirisi kojima nećete moći odoljeti. Za to će se pobrinuti jake lokalne gastro snage pa će najpoznatiji restorani iz tog kraja u pop-up varijanti spravljati lokalne specijalitete. Plivanje u ritmu muzike za ples, guštanje u prefinim gastrolicijama i zabava od podneva do zore (12 - 02 h) - sve to očekuje vas na ljetnom izdanju Fuliranja u Tisnom. Osim spomenutih bendova dobru vibru širit će kopnom i morem odlični DJ'i, a ulaznice se mogu nabaviti na www.ticketshop.hr i na svim prodajnim mjestima Ticketshopa diljem Hrvatske.

Do sljedeće najave, festivalska ulaznica, inače po punoj cijeni od 480 kn, može se kupiti po early bird (ranoptičjoj) cijeni od samo 360 kn za kompletan četverodnevni program. Broj ulaznica po early bird uvjetima je ograničen pa pozivamo zainteresirane da na vrijeme osiguraju svoje mjesto po povoljnoj cijeni na festivalu.

Zanima li vas osim koncerata i četverodnevni smještaj u The Garden Resortu moguće ga je rezervirati već od 50 EUR (po osobi za sva četiri dana) za šatorske pozicije, a prosječna cijena četverodnevnog smještaja se kreće oko 90 EUR po krevetu u atraktivnim apartmanima, glamping kućicama, hostelu ili postavljenim šatorima za više osoba. Za rezervaciju smještaja posjetite web stranicu: booking.thegarden.hr

Napominjemo da je uz smještaj potrebno kupiti ulaznice, a osim na Ticketshopu, moguće ih je i kupiti prilikom rezervacije smještaja. Ukupni smještajni kapacitet je oko 500 kreveta i očekuje se da će vrlo brzo biti popunjen.

Osobama s invaliditetom, koje se ne mogu samostalno kretati i njihovoj pratnji osiguran je besplatan ulaz uz prethodnu registraciju, a kako bi u zabavi uživale i obitelji s djecom, ona do 12 godina u pratnji roditelja ulaze besplatno.

Osim glazbene i gastro zabave doživljaj će upotpuniti i brojni sadržaji za djecu te inovativne aktivacije za posjetitelje.