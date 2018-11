Foto Njuške - humanitarno edukativna izložba

Humanitarno edukativna izložba Foto Njuške dio je projekta volontera/fotografa Helping Animals s ciljem pomaganja pri udomljavanju napuštenih životinja.

Dobra fotografija uveliko povećava šansu životinje za udomljenje, a i samo fotografiranje, u studiju ili vani, je svojevrsna socijalizacija životinje u novoj situaciju.

Na izložbi će se moći kupiti fotografije uz dobrovoljnu donaciju, prihod će biti doniran za liječenje kujice Erin, spašene iz romskog naselja koja se nalazi pod skrbi Udruge S-pas by Gloria Malin, kujice Santane, također spašene iz romskih naselja te kujice Betty koja se godinama bori s epilepsijom.

O Santani i Betty se brinu Nina i Antonio uz još 14 pasa koji traže dom. Na izložbi će biti fotografije 21 psa koji su napušteni i traže svoje nove obitelji, a nalaze se pod skrbi Udruga ili individualnih osoba - volontera.

O psima:

1. SANTANA

Izvučena iz romskog naselja Parag 3.7., stara 10-ak godina. Santana ima 2 metka od zračne puške u sebi, jedan u sapi, jedan ispod vrata. Kralježnica je cijela okoštala, kukovi su joj jako loši, zubi potpuno izglodani. Unatoč svemu, Santana je prepuna ljubavi i života. Prava je ovčarka, vjerna i odana. Obožava se maziti, voli biti blizu čovjeka.

2. BETTY

Kujica njemačka ovčarka koja je od početka svog života pokazala da je borac i da ima veliko srce. Pronađena je kao štene nasred ulice kada ju je uočio i spasio njen Antonio. Iako je on mislio da će je udomiti, veza koja je nastala između kujice i njega je bila prejaka i Betty je imala svoj dom. Sve je bilo dobro do njene četvrte godine kada je dobila prvi napadaj epilepsije. Od tada do danas kreće svakodnevna borba za preživljavanje. Napadaji su bili učestali i većina veterinara je predlagala eutanaziju, no Antonio je odlučio da neće odustati od nje. Betty je osjetljiva na svjetlost te ne može biti predugo na suncu, reagira na razne stvari kao što su i neke ampule i ogrlice protiv krpelja i buha te bljeskanje na televiziji. Uz epilepsiju, Betty se bori i s raznim alergijama, te je na posebnoj prehrani. Unatoč teškoj borbi s ovom opakom bolešću, Betty ima veliko srce. Odgojila je puno štenaca i pomogla raznim psima da se riješe svojih strahova.

3. ERIN

Dolazi iz romskih naselja s uznapredovalim demodeksom, zagnojenim očima i pogledom koji slama i kamenje. Demodikoza je upalna bolest kože kod pasa, a u manjoj mjeri i mačaka, uzrokovana parazitskom grinjom Demodex canis. U trenutku kad se paraziti previše razmnože dolazi do promjena na koži i pojave oboljenja, demodikoze. Njezino liječenje podrazumijeva opsežnu terapiju i svakodnevno kupanje. Za nju sada počinje novi život i nova šansa da upozna ljubav!

Edukacija

U sklopu izložbe posjetitelji će moći čuti kratko predavanje dr. Krešimir Martinković, univ.mag.spec.med.vet s Veterinarskog sveučilišta u Zagrebu, Klinika za zarazne bolesti. Posjetitelji će moći dobiti savjete o prehrani pasa i mačaka.

Hodogram izložbe

17 h: otvaranje izložbe uz predstavljanje projekta Foto njuške/Helping animals

17:30 h - 18 h: edukativno predavanje dr. Krešimir Martinković, univ. spec. med. vet.

18 h - 20 h: savjeti vezani uz odgoj pasa, prehranu, cijepljenje; druženje uz catering; fotografiranje s ljubimcima

19 h - 19.30 h: glazbeni dio

20 h: zatvaranje izložbe

Helping Animals

Helping Animals je skupina volontera koja želi pomoći svim starim i novim vlasnicima pasa, svima koji se žele educirati, svima kojima je potrebna bilo kakva pomoć. Svima koji su svjedoci zlostavljanja ili napuštanja ljubimaca, svima koji pomažu napuštenim životinjama da pronađu svoj novi dom i obitelj. Cilj nam je pomoći pronaći novi dom što više napuštenih životinja, Mi nismo Udruga, ali smo skupina ljudi koja želi pomoći svim životinjama u nevolji. Napuštenim, bolesnim, zanemarenim, zlostavljanim. Zajedno smo jači! Pomozite nam da im pomognemo!

Helping Animals projekt čine: Iva Breški, Suzana Svečnjak, Tomislav Vukelić -Tomfa te Robert Tomić.