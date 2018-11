Obrišite krv s vaših ruku – postanite vegani

Aktivisti Prijatelja životinja, povodom Svjetskog dana veganstva koji se diljem svijeta slavi 1. studenoga, osmislili su zanimljiv performans kojim su uprizorili odgovornost svakog pojedinca za vlastiti izbor hrane na tanjuru. Performans, koji je bio izveden 2. 11. 2018. u 11 sati na zagrebačkome Trgu bana Jelačića, imao je svrhu podsjetiti sve da je jedenje životinja i životinjskih proizvoda samo izbor.

Veganstvo, prirodni nastavak vegetarijanstva, trebalo bi biti sastavni dio života svakoga tko se protivi okrutnosti nad životinjama, smatraju aktivisti udruge Prijatelji životinja ističući: „Veganski način života svakim danom bira sve više ljudi jer takav način života na puno načina koristi životinjama, okolišu i ljudskome zdravlju. Veganska prehrana danas je ne samo dostatna i lako dostupna nego i zdravija. Istraživanja pokazuju da vegetarijanci, a još više vegani, imaju za 20 % nižu stopu mortaliteta, što znači da se manje razbolijevaju i žive dulje, a i za 40 % su u manjoj opasnosti od razvoja karcinoma."

Vlatka Balaš, organizatorica performansa povodom Svjetskog dana veganstva, kaže: „U vremenu kada je veganstvo postalo toliko mainstream da se pojam čuje na svakom koraku, kada se gotovo u svakom novijem filmu ili seriji likovi identificiraju kao vegani, kada se diljem svijeta snimaju dokumentarci o veganskom pokretu, kada vodeći proizvođači prehrambenih artikala prilagođavaju svoje stoljetne recepte kako bi bili prikladni i za vegane, a neki od njih u potpunosti prenamijenjuju svoju proizvodnju, kada vodeće globalne organizacije poput UN-a ili WHO-a pozivaju na prestanak jedenja mesa zbog održivosti, jedno je sigurno: u skorijoj budućnosti svi će više promišljati o načinu na koji se ponašamo prema prirodi u cjelini i, dok traže rješenje problema, otkriti veganstvo."

Unatoč uvriježenom mišljenju da mlijeko i jaja ne ubijaju životinje, krave koje se uzgajaju za mužnju i kokoši koje se uzgajaju zbog jaja, bez obzira na to jesu li uzgajane na industrijskim farmama ili na selu, nemilosrdno se ubijaju, i to dok su još djeca ili nakon samo nekoliko godina života. Osim toga, popratne žrtve mliječne industrije su telići koje odvajaju od majki na izrazito nehuman način i ubijaju ih kako bismo mi pili njihovo mlijeko, dok se u industriji jaja muški pilići odmah nakon rođenja ubijaju gušenjem plinom ili mljevenjem jer nisu profitabilni za industriju.

Performans kao forma komunikacije radi shvaćanja dublje poruke savršena je prilika za potaknuti sve da se zapitaju koliko je etično birati meso i životinjske proizvode na vlastitim tanjurima u vremenu kada su veganske opcije pristupačne cijenom i dostupne na svakom koraku, okusom identične onome na što su svi navikli, a pritom i zdravije, smanjuju glad i siromaštvo te omogućavaju opstanak na planetu.

Udruga poziva sve da povodom Svjetskog dana veganstva potraže informacije o brojnim dobrobitima veganskog načina života. Predlaže Vege izazov koji se nalazi na www.veganopolis.net, kroz koji predbilježeni 30 dana dobivaju besplatne zanimljivosti i recepte.

Više informacija o veganstvu nalazi se na www.prijatelji-zivotinja.hr, gdje se može vidjeti i kratki film „Nada" u kojemu poznati vegan i glumac „Schindlerove liste", Jochen Nickel, objašnjava svojemu unuku kako je to izgledalo kada su ljudi jeli meso. Promatrajući kuke s kojih su nekada visjele zaklane životinje, podsjeća: „Njihova krv na našim rukama, na našim tanjurima. Nema vode koja će to isprati. Nema vječnosti koja će to izbrisati." Film prikazuje budućnost bez nepotrebnog nasilja, čemu svi težimo, a o kojoj odlučuje svatko od nas sada promjenom vlastitih navika i istupom za pravednost