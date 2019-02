Formula uspješne ljubavi

Prava ljubav događa se samo jednom, eventualno dva puta u životu, to se tvrdi od davnina, a mnogima se ne dogodi - nikada. No, izgleda da nisu dovoljno truda uložili u cijelu priču, jer ako ćemo vjerovati matematičaru Tedu Hillu, postoji formula uspjeha.

On ju je nazvao Pravilo 37 posto, obrazlažući kako bi ljudi, prije no što uđu u ozbiljnu vezu, trebali provesti kao samci 37 posto svog života (misli se na period do ozbiljne veze, a ne cijelog života).

Taj period on naziva "eksperimentalni prozor", a u njemu bismo trebali iskusiti sve što nas zanima po pitanju odnosa.

Nakon pokušaja i pogreški, koje su normalne pa i poželjne za to razdoblje, bit ćemo spremni pronaći osobu s kojom ćemo se skrasti. Znat ćemo da je ona prava jer će biti za nas bolja od svih prethodnih.

Matematičar pronalazak partnera/partnerice uspoređuje s kupnjom nekretnine. I tada treba 37 posto vremena provesti u neobaveznom gledanju nekretnina, a potom ozbiljno odlučiti koju kupiti.

Eto, formula je tu... sad se prvo trebate odseliti od roditelja....