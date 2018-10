Formula prave ljubavi - pravilo 37 posto

Ljubav je čisto emocionalna stvar, rekla bi većina ljudi da ih pitate, no ima i onih koji i u njoj nalaze računicu - i to doslovno. Naime, američki matematičar Ted Hill tvrdi da je pronašao formulu koja može olakšati pronalaženje prave ljubavi, a naziva ju Pravilo 37 posto.

Hill smatra kako bi ljudi, prije no što uđu u ozbiljnu vezu, trebali provesti kao samci 37 posto svog života (misli na period do ozbiljne veze, a ne cijelog života). Taj period on naziva "eksperimentalni prozor", a u njemu bismo trebali iskusiti sve što nas zanima po pitanju odnosa.

Nakon pokušaja i pogreški, koje su normalne pa i poželjne za to razdoblje, bit ćemo spremni pronaći osobu s kojom ćemo se skrasiti. Znat ćemo da je ona prava jer će biti za nas bolja od svih prethodnih.

Matematičar pronalazak partnera/partnerice uspoređuje s kupnjom nekretnine. I tada treba 37 posto vremena provesti u neobaveznom gledanju nekretnina, a potom ozbiljno odlučiti koju kupiti.

S druge strane, stručnjakinja za parove Louanne Ward ima savjet za samce u 20-ima i za samce u 30-ima. Ovi prvi imaju više vremena i njima savjetuje tzv. otvoreno putovanje i predlaže aplikacije za spojeve poput Tindera te odlazak u noćne klubove.

Kaže, ljudi u 20-ima trebaju izbjegavati ozbiljne veze. S druge strane ljudi u 30-ima trebaju paziti da ne upadnu u zamku da će se pravi/prava sami pojaviti u njihovom životu, sve zablude o savršenom partneru te uspoređivanej s prijateljima.

Najvažnije je znati tko ste i što želite i to tražiti. Ali imajte uvijek na pameti da savrena osoba ne postoji i da je to samo fikcija u vašoj glavi

"Vaše 30-te su 'posljednji vlak', krajnje vrijeme da odlučite što želite i napravite plan. Ne postoji ništa gore, nego dočekati 40-te i osjećati da ništa niste postigli"; grubo će Ward. Ima savjet i za one u 40-ima koji su solo.

"Ako ste izašli iz duge veze, može se dogoditi da ostanete šokirani koliko su se stvari promijenile, odnosno koliko je tehnologija utjecala na spojeve i izlaske. Ali, nemojte se brinuti, nije se promijenio način na koji volimo, nego samo način na koji se spajamo", dodaje.