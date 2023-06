Foals i Svemirko sutra u Tvornici Kulture

Foals, jedan od najboljih live bendova Velike Britanije i Svemirko, regionalna koncertna senzacija ovog petka, 23. lipnja 2023., nastupaju u zagrebačkoj Tvornici Kulture. Koncert je dio svjetske turneje Foalsa naziva Life Is Your Tour, a to će ujedno biti i njihov prvi samostalni nastup u Hrvatskoj. Oba benda, nevjerojatno energična i plesna, savršen su izbor za početak ljeta 2023.

Svjetskom turnejom Life Is Yours Tour Foals promoviraju istoimeni, sedmi studijski album, objavljen u ljeto 2022. godine. Na turneji u bend Foals se vraća i njihov originalni basist Walter Gervers, i to nakon šest godina izbivanja. "Life is Yours" nastavak je iznimno uspješnog dvostrukog izdanja "Everything Not Saved Will Be Lost", kojeg je definirala čistoća i ambicija, uz evoluiranje u jedno sasvim drugačije iskustvo koje potiče euforiju. Album zrači ljetnim žarom, životnim optimizmom i novootkrivenom željom za životom. Plesni hitovi kao što su "2 AM", "Wake Me Up" i "Wild Green" koje i bend smatra njihovim naj-pop uradcima do sada, reflektiraju se na same početke Foalsa, kada su kao bend za kućne tulume u rodnom Oxfordu izazivali pozitivan kaos na svakom nastupu

FOALS - "2AM2 (ALBUM "LIFE IS YOURS")

Već s prvim albumom "Antidotes" iz 2008. Foals su doživjeli komercijalni uspjeh i postali ljubitelji kritike. U to vrijeme bili su jedan od nekoliko britanskih indie rock bendova koji su izazvali pažnju svijeta. Ali sada, nakon uzastopnih pet albuma na Top 10 ljestvicama, nizom nagrada i nominacija, čini se da su jedni od rijetkih koji su zadržali kontinuiranu popularnost i uspjeh. Njihov ugled i fan baza raste sa svakom novom pločom, a veliko priznanje stiglo je i 2020. kada su proglašeni najboljim britanskim bendom na BRIT AWARDS. Reputaciju odličnog live benda učvrstili su i s nekoliko nagrada i za najbolji live bend godine; Q Awards 2013. i NME nagrada 2020., te s nastupima na najvećim svjetskim festivalima kao što su Glastonbury, Reading & Leeds, Rock am Ring, Bestival...

FOALS - MY NUMBER (ALBUM "HOLY FIRE")

Itekako dostojan izbor za zagrijavanje publike prije izlaska Foalsa na pozornicu je regionalna koncertna atrakcija - Svemirko, koja je već nekoliko puta samostalno napunila Tvornicu Kulture. Emo macho pop bend, kao ga kritičari opisuju, Svemirko je "izum" multiinstrumentaliste i producenta Marka Vukovića, koji od 2016. godine u relativno kratkom vremenu postaje jedan od eminentnijih glazbenika na sceni zemalja bivše Jugoslavije. Tri objavljena albuma, retrogradnim redoslijedom "Skalamerija" iz 2020., "Tunguzija" iz 2018. te "Vanilija" iz 2017. godine, čine Svemirkovu trilogiju epskih proporcija, a sam Vuković nastavlja skladati i pisati nove pjesme i materijale potpuno novog karaktera. Kao bend i izvođač, Svemirko pak donosi novitete u svom nastupu uživo, nešto što publika do sada nije navikla slušati i gledati, a sigurno je jedino to da neće nikoga ostaviti ravnodušnim. Pokret je utkan u srž Svemirkove muzike, a melodije i ritmovi niti su kojima će vas zauzdati te potaknuti na ples.

Ulaznice za koncert mogu se kupiti putem Eventim online sistema, na fizičkim prodajnim mjestima Eventima, te na ulazu u Tvornicu Kulture. Vrata Tvornice Kulture se otvaraju u 20h, Svemirko kreće u 20:30, a Foals u 21:30.