Filmovi posvećeni velikim ličnostima, njihovim vrlinama i manama

U Dokukinu KIC ovoga nas vikenda očekaju tri dokumentarca o snažnim ličnostima: irskom glazbeniku Shaneu MacGowanu, frontmenu grupe The Pogues, američkoj spisateljskoj gej zvijezdi Trumanu Capoteu, te kamerunskom aktivistu Yvanu Sagnetu koji odlazi Isusovim stopama, u doslovnom i prenesenom značenju.

U petak 21. siječnja i subotu 22. siječnja na programu su filmovi o prvoj dvojici umjetnika, Shane MacGowan: Priča o pjevaču Poguesa i Truman Capote: Razotkrivanje. Glazbeni dokumentarac o MacGowanu potpisuje Julien Temple, poznato redateljsko ime zaslužno za čitav niz videospotova i dokumentaraca još od kraja '70-ih, od Sex Pistolsa, Neila Younga i The Kinksa, do The Rolling Stones, Davida Bowieja, Iggyja Popa, Janet Jackson, uz mnoge druge. Naučen surađivati s glazbenicima i njihovim vizijama, u filmu uspijeva vjerno dočarati MacGowanovu osobnost, ne podilazeći cenzurama i uljepšavanjima ionako kontroverznog života, ali poštivajući muzičku ingenioznost.

Priču o Trumanu Capoteu režira Ebs Burnough čiji životopis uključuje rad na branding i komunikacijskim strategijama za mnoge slavne, tako i Michelle Obama. Istančan osjećaj za svakojake osobnosti, kao i insajderski uvid u industriju, Burnoughu daje priliku da očuva mističnost i intimnost poznatog spisatelja dok razgovara s ljudima iz njegovih užih krugova, poput Lauren Bacall, Normana Mailera i Gorea Vidala. Razotkrivamo što je točno uzrokovalo pad autorske zvijezde nakon uspješnica Doručak kod Tiffanyja i Hladnokrvno ubojstvo.

Program u nedjelju 23. siječnja donosi dokumentarac o tzv. Pobuni dostojanstva na jugu Italije, u blizini Matere, grada koji je višeput poslužio kao lokacija za snimanje filmova o Isusovoj pasiji, Novo evanđelje. Švicarski kazališni i filmski redatelj Milo Rau tamo stiže pod izlikom postavljanja predstave o pasiji, ali uz kamerunskog političkog aktivista Yvana Sagneta okuplja radnike-migrante u borbi za osnovna radnička i ljudska prava.

Nakon evanđelja odlazimo na gruzijsku obalu i pratimo slučaj jednog velikog stabla koje jedan moćnik otkupljuje i seli u vlastiti vrt. Nagrađivani film Kroćenje vrta redateljice Salomé Jashi pokušava saznati koja je prava cijena oduzimanja velikih prirodnih bogatstava i postavljanja pod privatno vlasništvo i pritom se osvrće na temu prisilne migracije.

Ulaznice za sve filmove mogu se kupiti na pojedinim stranicama filmova (putem PayPala) ili rezervirati mailom. O epidemiološkim mjerama koje su na snazi, kao i potrebnim potvrdama za ulazak u kino čitajte ovdje.