Film Zagrebački ekvinocij na ljetnoj terasi Boogalooa

Boogaloo bicikl drive-in terasa za nadolazeći produženi vikend, točnije u nedjelju, 21.6. donosi projekciju već sada kultnog filma čitave jedne generacije - Zagrebački ekvinocij! Nakon projekcije druženje se nastavlja uz vrlo popularni klupski trap program "Samo Kaos". Upad je besplatan do 22:30, nakon čega se naplaćuje po cijeni od 20 kn. U slučaju lošeg vremena projekcija koja počinje u 21:15 seli se u prostor kluba.

Što je Zagrebački ekvinocij?

Prvi cjelovečernji film koji su snimali mladi za mlade, bez budžeta, koji govori o noćnom životu grada Zagreba kroz oči onih koji ga žive. Film nije rađen s ciljem da bude poučan, već zabavan i blizak generaciji o kojoj govori, generaciji koju povezuje zajednički vokabular, youtuberi, glazba, način zabave...

Film Zagrebački ekvinocij zamišljen je kao film generacije. Tijekom zadnjih nekoliko godina pod utjecajem svjetskih i domaćih trendova formirala se jedna cijela nova subkultura. Popularizacija trap glazbe, mlg trash videi, ciničan stav prema svijetu općenito - stvorila se generacija mladeži koja koristi isti vokabular, sluša iste pjesme, odlazi na ista mjesta - pijenje vani, jeftino vino i 420 sve su

simboli te subkulture. Ljudi znaju o punkerima, znaju o rokerima, znaju o metalcima, skinheadima itd., ali nama se čini da je tema ove subkulture i specifično tog dijela zagrebačkog noćnog života još uvijek neistražena, a smatramo da se tu ima svašta za ispričati. Ovaj film je hommage svim pričama koje počinju sa „E buraz, znaš kaj mi se jučer desilo" koje su sve smještene u to jedno okružje house partija, džamije, opatovine i ostalih ikonskih mjesta u Zagrebu. Redatelj filma je Svebor Mihael Jelić.

Koliki je bio budžet filma?

Jedina sredstva koja smo imali na raspolaganju su 9.200 kn, skupljenih putem crowdfunding kampanje, a koji su bili jedva dostatni za sendviče na dugotrajnim i mnogoljudnim snimanjima. S obzirom na to da se radi o dugometražnom filmu, to jedva da se može smatrati budžetom. Jer osim sendviča, trebalo još nabaviti gomilu skupe opreme, unajmiti lokacije, urediti scenografiju, nabaviti rekvizitu, na kraju krajeva - treba naći ljude voljne raditi puno i teško, a za nula kuna. A upravo su ljudi, njihova dobra volja, entuzijazam i velikodušnost bili snaga Zagrebačkog ekvinocija. Tako na pitanja: "Kako ste nabavili tramvaj i autobus za snimanje?", "Kako ste došli do Gorana Grgića, Ksenije Marinković...?", "Kako ste angažirali 150 statista?" i sl. odgovor je: pitali smo! A ljudi su podržali našu ideju ustupajući nam svoje vrijeme, talent, prostor, znanje, opremu, glazbu, poznanstva... Svi su reagirali s oduševljenjem za veliki projekt mladih. Svi su dakle radili na ovom filmu potpuno volonterski, i to zasigurno daje ovom filmu jedno posebno ozračje. Iako nije bilo klasične zarade, svi smo na ovom filmu dobili zauzvrat neprocjenjivo iskustvo, nova poznanstva i prijateljstva, nove vidike u životu. Naime, puno se ljudi nakon Ekvinocija kao prvog susreta s radom na filmu odlučilo usmjeriti baš k filmu - sa strane glume, montaže, snimanja, snimanja zvuka, produkcije...

San je bio ostvaren kad je film doživio svoju premijeru prvog dana Pula film festivala 2019., u sklopu programa Kontrapunkt.

SAMO KAOS je klupski trap program koji je stasao na sceni kroz dvije sezone u Močvari a danas se održava na više lokacija u nekoliko gradova. Specifičan po svom hypeu i selekciji koja obuhvaća i komercijalni i underground spektar. U posebnom setu će se uz hrpu trap bangera još jednom probati opravdati ovaj naziv programa.

Na Boogaloo bicikl drive-in terasu možete upedalirati i izvesti svog ljubimca na piće, koncert, radionicu, filmsku projekciju, buvljak, predstavu, stand-up show, kviz, turnir, DJ program, večer poezije, promociju knjige i čitav niz raznih događaja. Vaš bicikl je ipak najsretniji i najsigurniji uz vas.

Facebook event: https://www.facebook.com/events/957511381361197/