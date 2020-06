Od subote, 20. lipnja do srijede, 1. srpnja 2020., prigodom obilježavanja sedme godine članstva Hrvatske u Europskoj uniji, održat će se 7. Revija europskog filma na tri zagrebačke lokacije.

Prvi tjedan projekcije se odvijaju na Ljetnoj pozornici Tuškanac s početkom u 21.30., potom od 27. do 29. lipnja u KIC-u i konačno od 30. lipnja do 1. srpnja u Kinu Metropolis MSU. Bit će prikazano 14 najpopularnijih europskih filmova iz repertoara Kina Metropolis. Filmovi dolaze iz Velike Britanije, Italije, Francuske, Njemačke, Španjolske, Švedske, Belgije i Rumunjske. Žanrovski su to romantične komedije, biografske drame i kriminalističke drame.

Program se odvija zahvaljujući potpori Ministarstva vanjskih i europskih poslova i Grada Zagreba. Ulaz na sve projekcije je slobodan, no broj sjedala je ograničen pa pozivamo gledatelje da zauzmu svoja mjesta na vrijeme. U slučaju kiše filmovi planirani za Ljetnu pozornicu Tuškanac bit će prikazani u Kinu Metropolis MSU.

Informacije o filmovima koji se prikazuju u program Revije europskog filma te vremenu prikazivanja, može se pronaći na web-stranici www.reuf.eu, a događaj se može pratiti in a Facebook stranici www.facebook.com/revijaeuropskogfilma.