Filharmonijska posveta grupi QUEEN

Kao i mnoge druge glazbene posvete i koncert u Off ciklusu donijet će i Somebody to Love i Bohemian Rhapsody i mnoge druge uspješnice legendarnih britanskih rockera, ali će ipak po nečemu biti sasvim poseban!

Znamenite vokalne dionice Freddieja Mercuryja i ostatka Queenovaca neće pjevati vokali, već će ih izvoditi - tromboni! Nesvakidašnji i u potpunosti originalni aranžmani djelo su dugogodišnjeg člana Zagrebačke filharmonije, njena trombonista i skladatelja Marina Rabadana.

Vokalne dionice preuzet će članovi Kvarteta trombona Zagrebačke filharmonije - ugledni filharmonijski glazbenici Ivan Mučić, Mario Šincek, Marin Rabadan i Goran Glavaš, a u pratećem bandu pridružit će im se prokušani rockeri: Matija Moslavac na gitari, Boris Novak na bas gitari, Berislav Arlavi na klavijaturama te Renato Palatinuš na bubnjevima.

Orkestar Zagrebačke filharmonije dat će cjelokupnoj izvedbi onaj posebni filharmonijski sjaj, a ekipom na sceni ravnat će mladi maestro Veton Marevci.

Ulaznice osigurajte na vrijeme na blagajni Zagrebačke filharmonije u KD Vatroslava Lisinskog te u sustavima ulaznice.hr i eventim.hr.

Vječni hitovi poput Somebody to Love, The Show Must Go On, We Are The Champions, I Want to Break Free ili Bohemian Rhapsody samo su dio programa posvećenog legendarnim britanskim rockerima. Rabadan najavljuje i više glazbenih iznenađenja te "skrivenih bisera" iz Queenove "kraljevske" pjesmarice, a Zagrebačka filharmonija, kao i uvijek u Off ciklusu, poručuje:

U petak 18.3. - Lisinski u 19:30 sati - isključite probleme i uključite ono što svi najviše volimo - dobru glazbu!

OFF CIKLUS - SEZONA 2021./2022.

Petak, 22.10.2021.

ROCK THE OPERA

ZAGREBAČKA FILHARMONIJA

FRIEDEMANN RIEHLE dirigent

Vokali:

MARKÉTA POULÍČKOVÁ - MAKY - Češka / LEANNE JARVIS - Velika Britanija

Gost večeri: DINO JELUSIĆ - Hrvatska

Petak, 03.12.2021.

LIBERTANGO

Uz 100. obljetnicu rođenja kralja Novog tanga - Astora Piazzolle

ZAGREBAČKA FILHARMONIJA

MIRAN VAUPOTIĆ dirigent

CESARE CHIACCHIARETTA bandoneon

MARIJA VIDOVIĆ sopran

Petak, 04.02.2022.

GJURO EISENHUTH: MOĆ LJUBAVI - OTKAZANO

NOVI PROGRAM:

NAJLJEPŠE LJUBAVNE TEME IZ FILMOVA - Zagrebačka filharmonija ususret Valentinovu

ZAGREBAČKA FILHARMONIJA

MIRAN VAUPOTIĆ dirigent

Posebna gošća: ANTONELA ĐINĐIĆ vokal

Program:

Ratovi zvijezda, Ben-Hur, Titanic, Bilo jednom u Americi, Misija i dr.

Petak, 18.03.2022.

QUEEN

ZAGREBAČKA FILHARMONIJA

Kvartet trombona ZF: IVAN MUČIĆ, MARIO ŠINCEK, MARIN RABADAN, GORAN GLAVAŠ

ROCK BAND: Matija Moslavac gitara / Boris Novak bas gitara / Berislav Arlavi klavijature / Renato Palatinuš bubnjevi

VETON MAREVCI dirigent

Srijeda, 18.05.2022.

JELENA RADAN - VOYAGE & FADO

ZAGREBAČKA FILHARMONIJA

IVAN JOSIP SKENDER dirigent