The Strange u Vintage industrial baru

Uz nove pjesme s prošlogodišnjeg EP-a "Not Now Not Ever", podsjetit će vas na svoj opus koji je započeo debitantskim izdanjem "Nights of Forgotten Films" 2004. Savršeni spoj instrumentalne surf glazbu s mračnijim vokalom te postao prekrasan Americana uradak koji se može usporediti s ključnim djelima Calexica ili Lambchopa.

The Strange su postigli kultni status među indie rock populacijom širom svijeta te pridobili kritičare u renomiranim glazbenim časopisima poput Rolling Stonea, Mojo, Uncut, Pitchfork.com, Uncut, allmusic.com.

Iza njih su još dva uratka EP "Comin' Undone" te studijski album "Echo Chamber" iz 2018. s kojim su iste godine oborili gotovo sve ljestvice najboljih albuma i oduševili kritiku. Ujedno su nominirani i za najbolji Europski album 2018. godine koju dodjeljuje IMPALA, najveća europska udruga nezavisnih izdavača, a s istim albumom osvojili su i prestižno priznanje za dizajnersko oblikovanje.

Na ulazu u klub je potrebno pokazati digitalnu EU Covid potvrdu, ovlašteni rezultat negativnog antigenskog testa ne starijeg od 48h ili dokaz o preboljenju u zadnjih 6 mjeseci.

Program sufinanciran putem Natječaja "Jer svirati se mora 2" provedenog u suradnji Ministarstva kulture i medija RH i Hrvatske glazbene unije.

Ulaznice za koncertu u Vintageu iznose 60 kn u pretprodaji, odnosno 80 kn na dan koncerta. Službena prodajna mjesta su Dirty Old Shop (Tratinska 18), Grif & VIB (Savska 160).