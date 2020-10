Festival europske kratke priče zatvorio Hanif Kureishi

Susret s autorom, koji se svojoj hrvatskoj publici u Kinoteci i pred ekranima računala pridružio online putem Zooma iz svojeg doma u Londonu, vodio je njegov prevoditelj na hrvatski, književnik Borivoj Radaković. Radaković je kazao kako je riječ o izvanrednome književniku koji je svojim pisanjem, od prve rečenice prvoga romana 'Buddha iz predgrađa', pošteno uzdrmao britansku književnu scenu, predstavivši se kao pisac novog tipa.

'On u svoje priče upisuje toliko toga, ali ne moralizira ništa nego supostavlja u jednome trenutku, i dobiva i duhovite i tragične situacije, i to karakterizira kompletan njegov opus. Kureishi je nevjerojatno sposoban da provocira, a da sve to samo tako prođe, da sve bude normalno', rekao je Radaković.

Hanif Kureishi (1954.) britanski je pisac i filmaš koji se u svojoj dugoj karijeri podjednako uspješno bavio kazalištem, filmom i književnošću. Poznat je kao dramatičar i esejist, scenarist i redatelj, te ponajviše kao pisac kratkih priča i romana. Za roman prvijenac 'Buddha iz predgrađa' (1990.) primio je prestižnu nagradu Whitbread Book Award. Knjiga je pretvorena u miniseriju u produkciji BBC-ja, a njegov treći roman, 'Intima' (1998.) također je adaptiran za film, kao i kontroverzna kratka priča 'Moj sin fanatik'. Od novijih Kureishijevih djela izdvajaju se još roman 'Ništa' (2017.), i zbirka eseja 'What Happened?' (Što se dogodilo?, 2019).