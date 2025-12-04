Fatin zadnji ispit

Upisala Fata fakultet i sve polaže u roku, pa joj tako ostane samo zadnji ispit. Sredi se ona do kraja - štikle, mrežaste čarape, minjak, duboki dekolte - i ode na konzultacije profesoru, pa mu nakon kratkog uvoda kaže:

- Prof'sore, ja moram dat' taj ispit, sve b' napravila da ga dam...

Profesor je odmjeri od glave do pete:

- Ma jel' baš sve?

Fata klimne, izbaci grudi i mazno ponovi:

- Jašta, prof'sore, baš sve...

Profesor uzdahne:

- Doobro... a jel', šta radite u petak navečer, koleg'ce?

Fata ustreptalo odgovori:

- Ovaaaj... ništa posebno, prof'sore, slobodna sam...

Profesor klimne:

- Odlično... mogli bi onda učit' cijelo veče... ako me razumiješ... jel'?!