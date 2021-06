EXIT ima poruku za regiju

Prije točno 20 godina, prvo međunarodno izdanje EXIT festivala po prvi put je, nakon burnih devedesetih, na jednom mjestu okupilo veliki broj mladih iz svih djelova regije - Hrvatske, Srbije, Slovenije, Makedonije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore. Obnovila su se tada mnoga prijateljstva, ali uspostavljen je i veliki broj novih, koja su, u sljedećim godinama, svakog srpnja ritualno produbljivana na Petrovaradinskoj tvrđavi u Novom Sadu. EXIT je tako postao izlaz za sve one koji su htjeli graditi neke nove odnose u regiji.

Ovog ljeta, nakon više od 15 mjeseci pandemijskih restrikcija, zabrane okupljanja, nemogućnosti putovanja, otuđenosti jedni od drugih, opet tražimo izlaz, ali ovaj put na globalnom nivou. Tražimo da ponovo budemo zajedno, jer ljudski kontakt je iskonska ljudska potreba, bez koje se život ne može zamisliti. Zahvaljujući uspješnom programu masovnog cijepljenja u Srbiji i drastičnom poboljšanju tamošnje epidemiološke situacije, EXIT će biti jedan od prvih velikih festivala na svijetu koji će se održati ovog ljeta. Tim povodom EXIT je lansirao video namjenjen ljudima iz naše regije, koji poziva sve da ponovo ujedinjeni vratimo život životu, i pokažemo svijetu snagu svega onoga što nas povezuje - snagu slobode, radosti, ljubavi i jedinstva.

„Sigurno je da će na ovogodišnjem Exitu, kao i na onom prvom međunarodnom prije dvadeset godina, doći do katarze energije nagomilane u prethodnih više od godinu dana, koja će otvoriti neke nove dimenzije festivalskog iskustva. Zbog toga će ovogodišnje izdanje zasigurno ostati upisano kao jedinstveno i jedno od najposebnijih u cijeloj festivalskoj povijesti", izjavio je ovim povodom Sanjin Đukić, član Upravnog odbora EXIT festivala.

Velika proslava 20. godišnjice EXIT festivala bit će održana od 8. do 11. srpnja 2021. na Petrovaradinskoj tvrđavi, a svoje nastupe već su potvrdila neka od najvećih svjetskih i regionalnih imena kao što su David Guetta, Eric Prydz b2b Four Tet, DJ Snake, Sabaton, Nina Kraviz, Paul Kalkbrenner, Tyga, Solomun, Amelie Lens, Maceo Plex, Denis Sulta, DJ Topic, Robin Schulz, Asaf Avidan, Satori, Boris Brejcha, Honey Dijon, Hot Since 82, Meduza, Paul van Dyk, Artbat i Sheck Wes, a već sutra stižu novi izvođači.

U prodaji se trenutno nalazi ograničen kontigent ulaznica za EXIT festival 2021. po promo cijeni od 495 kn i uz uštedu od 40% u odnosu na finalnu cijenu. Limitiran kontigent jednodnevnih ulaznica za EXIT bit će pušten u prodaju u utorak 8. lipnja po cijeni od 190 kn. Ulaznice se mogu kupiti isključivo na prodajnim mjestima i na stranicama www.entrio.hr. Ulaznice kupljene za izdanje 2020. vrijede za ulaz na ovogodišnji festival.