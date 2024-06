Europa odustaje od zelenih politika?!

Od kada smo dobili rezultate izbora za Europski parlament, mediji diljem Unije masovno su se raspisali o tome kako će ovaj saziv unazaditi Europski zeleni plan. I moguće da hoće, barem pokušati, a ponegdje će i uspjeti rastočiti neke od klimatskih obrana koje je EU dosad podigla.

Politico strahuje da će "prva meta trijumfalne desnice nakon izbora biti poništavanje zabrane dizelskih automobila u sklopu Zelenog plana".

"Nekoliko minuta nakon što je desnica proglasila pobjedu na izborima za EU parlament", piše Politico, stigla je najava Manfreda Webera, čelnika Europske pučke stranke desnog centra (EPP), "da će u razgovorima u nadolazećim danima poništiti zabranu dizel motora." On, naime, smatra da je ova zabrana bila pogreška. Pogrešna je smatra desnica i nova europska poljoprivredna strategija koja trpi posljedice zbog "agresivne regulacije klime".

Zabrane, birokracija?

"Ako se napredak izjednači sa zabranama, doći će do nazadovanja", rekao je Weber. "Nema nazadovanja u smislu klimatskih ciljeva, ali u smislu zabrana i birokracije, da."

Ursula Von der Leyen, predsjednica Europske komisije, koja želi i drugi mandat na čelu izvršne vlasti EU, da bi ga realizirala mora pokušati izgraditi koaliciju stranaka lijevog centra i EPP-a. No, ako izgubi čak i nekoliko mjesta od tih stranaka, možda neće dobiti potrebnu većinu. To znači da bi mogla tražiti obračun sa Zelenima ili krajnjom desnicom, piše Politico. Svakako kako sada stvari stoje, nastavlja Politico, Zeleni plan, mogao bi biti glavni kamen spoticanja. Vodeći kandidat Zelenih, Bas Eickhout, rekao je da njegova stranka neće podržati nikakvo poništavanje postojećih zakona, uključujući zabranu motora s izgaranjem.

Zeleni plan u opasnosti

Green Deal složen je paket zakona koji reguliraju emisije stakleničkih plinova iz gotovo svih dijelova gospodarstva, ali se također dotiče i mnogih drugih industrijskih zagađivača. Velika većina paketa već je prošla kroz parlament, a Weber je rekao da EPP nema za cilj poništiti dogovor u cijelosti. "Neće biti revizije Zelenog dogovora u cjelini", rekao je za Politico. To znači da stranke koje široko podupiru Green Deal i dalje imaju laku većinu u parlamentu.

Snaga Zelenog plana ne ovisi samo o političkim elitama, već i o industrijskima. Euractiv donosi vijesti o tome kako "europski energetski sektor odbija pretjeranu regulaciju Bruxellesa". Kako piše ovaj medij, "potaknuti predloženim novim pravilima o električnim transformatorima, predstavnici europskog energetskog sektora pisali su Europskoj komisiji kako bi predstavili svoja šira pitanja u vezi s pristupom EU regulaciji."

Mjera se sastoji od "nastojanja da se električni transformatori - ključni za mreže - učine energetski učinkovitijima. Predložena nova pravila smanjila bi gubitke energije transformatora do 0,5 postotnih bodova, ali da bi se to postiglo, uređaji bi morali biti mnogo glomazniji." Za industriju se to pokazalo kao kap koja je prelila čašu, zaključuje Euractiv.

No, argumentacija je ponovno ista, površna i prozirna: Industrija se, naime, žali na "neadekvatno planiranje i nedostatak komunikacije", iako se mora zaista ignorirati trendove u energetskom sektoru da bi se došlo do ovakvog zaključka. No, ovako slaba argumentacija zapravo znači da boljih argumenata nemaju, pa ipak, usprkos tome, ne treba podcijeniti njihovu financijsku sposobnost da kupe i lobiste i političare, da i slaba poruka bude uslišana.

I dalje profit iznad klimatskih ciljeva

"Neadekvatno" je primarno to što bolja učinkovitost transformatora zahtijeva veću količinu bakra u njihovoj proizvodnji, što je industriji neprofitabilno: "Dodatnih 0,5 postotnih bodova povećanja učinkovitosti ne bi bilo dovoljno za pokrivanje troškova skupog dodatnog bakra." Cijena bakra narasla je posljednje tri godine za 60 posto. No, profit više ne može imati primat nad klimatskim potrebama.

Za razliku od eksplicitnog skepticizma Euractiva i Politica, analitički klimatski portal CarbonBrief pitao je više europskih stručnjaka isto pitanje - što će biti s Europskim zelenim planom s ovim rastom desnice. Najzanimljiviji odgovor dala je Linda Kalcher, izvršna direktorica organizacije "Strateške perspektive". Ona, naime, smatra da "iako je točno da su izbori za Europski parlament teško pogodili Zelene stranke, jednostavno to ne znači da će klimatski propisi i planovi EU-a biti poništeni. Vidjeli smo mnogo - sasvim iskreno - lijenih analiza u tom smislu, ali ono što je ovdje važno su brojevi u parlamentu i glavnim gradovima u Europskom vijeću".

Nužna je sigurnost politike

Kalcher ističe kako "Europski zeleni dogovor još uvijek ima većinu u parlamentu. Apetit za bilo kakvim poništenjem zakona stvarno je nizak, posebno s obzirom na neizvjesnost kako će francuski parlamentarni izbori utjecati na većinu u Vijeću. Europska industrija zna da riskira gubitak položaja u odnosu na Kinu i SAD u prijelazu na čistu energiju, a ulagači žude za sigurnošću politike".

Dodaje da "iako Komisija možda manje eksplicitno spominje klimu, ona će i dalje biti središnja tema. Možemo očekivati da će se mnoge nove inicijative pod sljedećom Komisijom odnositi na jačanje industrijske konkurentnosti i energetske sigurnosti. Visoka geopolitička i ekonomska cijena ovisnosti o uvozu plina, nafte i ugljena ostaje veliki izazov za konkurentnost gospodarstva i račune za energiju".

Treća točka koju naglašava Kalcher kaže da su "cijene energije još uvijek dva puta više u EU nego u SAD-u. Odgovor na to je ulaganje u otpornu i sigurnu čistu energiju i sustave skladištenja koji kontinentu mogu ponuditi dugoročnu sigurnost i manje rizike od utjecaja Rusije na članice ovisne o plinu. Dok prijetnja iz Moskve traje, možemo očekivati da će Bruxelles podržati svoj Zeleni plan - čak i ako se prodaje kao oružje protiv Putina".