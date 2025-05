Schneider Electric u suranji s NVIDIA

Schneider Electric, globalni lider u digitalnoj transformaciji upravljanja energijom i automatizacije i ETAP, vodeći stručnjak za dizajn i upravljanje elektroenergetskim sustavima, predstavili su napredni digitalni blizanac koji precizno simulira energetske potrebe AI tvornica. Koristeći NVIDIA OmniverseTM Blueprint za digitalne blizance AI infrastrukture, partnerstvo omogućuje integraciju podataka o mehaničkim, toplinskim, mrežnim i elektroenergetskim sustavima u jedinstveni digitalni model rada AI tvornice.

Ova suradnja transformira način na koji se dizajniraju i upravljaju AI pogoni, pružajući detaljan uvid u rad elektroenergetskih sustava i pomažući u ostvarivanju značajnih dobitaka u učinkovitosti, pouzdanosti i održivosti.

Za razliku od dosadašnjih rješenja koja su nudila osnovnu vizualizaciju sustava, sinergija ETAP-a i NVIDIA-e omogućuje stvaranje naprednog digitalnog blizanca koji precizno prikazuje međudjelovanje brojnih čimbenika. ETAP modelira virtualnu repliku energetske infrastrukture podatkovnih centara i kombinira je s podacima u stvarnom vremenu, naprednom analitikom i predikcijama. Rezultat su jedinstveni uvidi u:

Napredni dizajn i simulaciju elektroenergetskih sustava

Analizu scenarija „što ako"

Praćenje performansi elektroenergetske infrastrukture u stvarnom vremenu

Optimizaciju energetske učinkovitosti

Prediktivno održavanje i procjenu pouzdanosti

Planiranje na temelju stvarne potrošnje za smanjenje ukupnih troškova

AI radna opterećenja - od velikih klastera za treniranje modela do rubnih uređaja za inferenciju - uzrokuju nagli rast potrošnje energije u podatkovnim centrima. Za razliku od tradicionalnih IT sustava, AI sustavi zahtijevaju znatno veću računalnu snagu, što dovodi do povećane gustoće snage po racku.

Zajedničko rješenje ETAP-a i NVIDIA-e uvodi inovativan pristup „Od mreže do čipa", omogućujući preciznije modeliranje i optimizaciju distribucije energije čak i na razini čipova - ključan korak za pouzdanost i održivost modernih podatkovnih centara.

Izjave partnera:

"Kako AI radna opterećenja postaju sve složenija, precizno upravljanje energijom postaje ključno za učinkovitost i održivost," rekao je Dion Harris, stariji direktor za HPC i AI Factory rješenja u NVIDIA-i.

"Ovim partnerstvom ne nudimo samo novu tehnologiju, već redefiniramo kako se upravlja podatkovnim centrima u AI eri," rekao je Tanuj Khandelwal, CEO ETAP-a.

"Zajedno s ETAP-om i NVIDIA-om, osnažujemo poslovanja da optimiziraju svoje operacije i odgovore na izazove koje nosi AI," zaključio je Pankaj Sharma, izvršni potpredsjednik za podatkovne centre i mrežne usluge u Schneider Electricu.