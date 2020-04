EU samo zajednički iz krize s koronom

Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen je već na početku virtualne konferencije za novinare u Bruxellesu podsjetila: "Dobri susjedi se dogovaraju." Jer to je jedino što EK može toplo savjetovati svim članicama: da polagani prekid ograničenja uvedenih zbog pandemije koordiniraju sa susjedima i ostalim članicama Unije. "Minimum bi bio da države informiraju svoje susjede i Europsku komisiju o načinu kako će ograničenja opet biti ukinuta", stoji u strategiji kojeg su zajednički predstavili predsjednica EK von der Leyen i predsjednik Europskog vijeća Charles Michel.

"Nema mnogo smisla ako na jednoj strani granice trgovine otvore svoja vrata, dok su na drugoj strani i u drugoj državi još uvijek zatvorene. To će samo dovesti do toga da ljudi prelaze preko granice u kupovinu i tako izazvati nova kretanja", misli predsjednica EK. "U vlastitom je interesu svake članice što je prije otvoriti zajedničko tržište koje će funkcionirati bez granica."

Preporuke, ne i naredbe

Ipak, čak i izbor riječi europskih dužnosnika je oprezan: kada je riječ o zaštiti zdravlja, Europska komisija ne može članicama ništa propisivati. Svaka država odlučuje sama za sebe i u ovom dokumentu su jedino savjeti, kako da se to učini - bez ikakvih odredbi kad bi to trebalo biti. Ali se ipak podsjeća na više čimbenika: na prvom mjestu je to pitanje epidemiologije i da li broj novozaraženih pada ili se barem stabilizirao. Tu je i pitanje nacionalne zdravstvene skrbi i u kojoj mjeri je ono preopterećeno, a onda se tu upozorava da se tako otvara mogućnost novog lanca zaraze kojeg se mora moći nadzirati i prekinuti.

Ukidanje zabrana se neminovno mora provoditi postepeno, korak po korak i cilj bi trebao biti izolacija kritičnih skupina stanovništva, dakle starijih osoba i bolesnika od drugih bolesti. No svakome je cilj da se ostatak stanovništva polako vrati u normalan život.

Kako bi se to postiglo je potrebno detaljnije testiranje stanovnika na ovaj virus, a i kada je riječ o aplikacijama kojima bi se pratilo kretanje građana, trebalo bi imati samo jednu aplikaciju, a ne 27 različitih za svaku državu članicu.

Predsjednica Europske komisije također poziva da se postepeno ukine nadzor i ograničenja na granicama između članica Unije kako bi se opet omogućilo funkcioniranje zajedničkog tržišta. Ali isto tako priznaje kako bi to još moglo potrajati mjesecima. No koordinirana akcija članica je potrebna i kako bi se postepeno normaliziralo stanje na vanjskim granicama Europske unije za promet osoba i robe, kako prema Balkanu tako i prema Americi, Aziji i Africi.

Slijedeći tjedan i strategija za obnovu

Predsjednik Europskog vijeća Charles Michel je obećao već slijedećeg tjedna predsjednicima država ili vlada zemalja EU predstaviti plan obnove gospodarstva. "Koliko će ukupno novaca biti potrebno, to još nitko ne može reći", priznaje Michel. Ali i on i Europska komisija podsjeća kako države članice i EU zajedno imaju spremno oko 3.000 milijardi eura kako bi se sačuvala radna mjesta i gospodarstvo izvelo iz ovog "zimskog sna" u koje je gurnuto. Kako sad stvari stoje, to će biti financirano novim državnim dugovima.

Charles Michel također smatra kako se EU već sad treba početi baviti svojom ulogom u globalnom gospodarstvu koju će imati nakon ove pandemije. "Trebamo novu strategiju za Afriku za vrijeme nakon ove krize", izjavio je predsjednik Europskog vijeća. No ovom prilikom nije rekao što time misli.

Razlike među članicama

Ovi apeli na dogovor i koordinaciju mjera za suzbijanje pandemije su ljuto potrebni jer članice zapravo sve više odlučuju same i bez ikakvog pitanja. U Danskoj, nakon što su njene granice neko vrijeme bile potpuno zatvorene, sad već počinje školska nastava za niže razrede, u Austriji neke trgovine opet mogu početi raditi, dok je u Francuskoj objavljeno kako će one biti zatvorene barem do 11. svibnja.

U Švedskoj restorani i barovi nikad nisu niti trebali prestati raditi, a u Njemačkoj je tek potpuno šarenilo zbog njenog federativnog ustrojstva: negdje je nešto strogo zabranjeno - čak i odlazak na plažu, negdje se tek upozorava na držanje razmaka od drugih ljudi.

No Bruxelles tu ne želi ništa propisivati: čak i na pitanje predsjednici Europske komisije bi li se trebala uvesti obaveza nošenja zaštitnih maski - kao što je to uvela Austrija - von der Leyen je tek odgovorila kako je "jasno da djelatnici zdravstvene skrbi moraju dobiti maske". Inače bi maske "mogle imati smisla" - ako ih ima dovoljno.

No ništa ne želi reći niti o obavezi u Austriji nego i to smatra školom kojom bi se mogla steći dragocjena iskustva: "Zajedno ćemo učiti jedni od drugih i tako pomoći da naša Europska unija izađe iz ove krize", smatra Ursula von der Leyen.