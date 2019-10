Etno glazba u Kulturnom centru Travno

Pozivamo vas na ovu posebnu koncertnu večer, na jedno putovanje pjesmama u prošlost. Osim pjesama iz raznih dijelova Hrvatske, imat ćete priliku čuti i stare tradicijske pjesme iz Engleske, Irske, Ukrajine, Moravske, Rusije...

Njihova zajednička suradnja - novost je na world music sceni. Radi se o novoj glazbenoj priči naših dviju poznatih glazbenica koje su iz sasvim različitih priča, no ipak put ih je poveo istim stazama. Njima godine ne predstavljaju mnogo, jer razlika između njih je skoro pola stoljeća, ono što ih veže jest ljubav prema tradicijskoj glazbi i prema onim starim, bajkovitim, nikad ispjevanim pričama. Dunja Knebl i Nina Kraljić u posebnom programu predstaviti će ono što su zajedničkim snagama, uz pratnju glazbenika iz Kololire, stvorile.

Dunja Knebl jedna je od najpredanijih istraživačica hrvatskog glazbenog tradicijskog stvaralaštva, osoba koja uporno pronalazi drevne i zaboravljene pjesme te ih prenosi dalje, šireći ih u novim prostorima i vremenima. Dunja ih na svoj način izvodi, i ponovno im daje život pjevajući ih, učeći nas davnim melodijama i stihovima zadnjih dvadesetak godina. Uči nas ponovno kako je to zajedno pjevati, družiti se uz pjesmu i jednostavno uživati. Sve smo to iskusili na njenim višegodišnjim etno druženjima i radionicama. Dunja je do sada izdala četrnaest albuma, dobitnica je mnogih nagrada, a objavila je još pet albuma na Bandcamp-u s tradicijskim pjesmama iz zemalja gdje je provela mladost (Indonezija, Amerika, Rusija....). Dunja je i autorica zanimljive monodrame "Zašto sam postala javna pjevačica s 47 godine ili strah od kloniranja" kao i predstave - mjuzikla "Oj ti tožni človek" sastavljene od tradicijskih pjesama mračnog tona, gdje su sudjelovali i polaznici Dunjinih etno radionica. Zadnjih nekoliko godina nastupa sa svojim etno bandom, Kololirom.

Nina Kraljić je mlada talentirana glazbenica, interpretatorica tradicijskih pjesama i zasigurno vlasnica jednog od najljepših vokala ovih prostora. Prošle godine izdala je svoj prvi album "Samo" gdje je tako vješto izmiješala različite stilove glazbe i pretvorila ga u jedinstvenu cjelinu. Na albumu osim ambijentalnih i profinjenih pop pjesama, možemo pronaći interpretacije narodnih pjesama, pjesme nekih poznatih autora, čak pjesmu na hebrejskom jeziku i Ninine dvije autorske pjesme. Ninin glas smo prvi puta čuli u prvoj sezoni natjecateljske emisije "The Voice" gdje je Nina pobijedila i od tada nije prestala nizati uspjehe. Dobitnica je Porina za najboljeg novog izvođača 2016.godine, a iste godine predstavlja Hrvatsku na Eurosongu u Stockholmu s pjesmom "Lighthouse" i prvi puta nakon sedam godina dovela je Hrvatsku natrag u finale. 2017. osvaja nagradu "Slavenska nada" Bjeloruskog Ministarstva kulture na prestižnom natjecanju u gradu Vitebsku.

Nina je u svojoj petogodišnjoj glazbenoj karijeri, kratkoj, ali već sada možemo reći, vrlo dojmljivoj glazbenoj karijeri ostvarila mnoge suradnje, a jedna od tih suradnji je i ova s Dunjom Knebl gdje će ih pratiti Kololira.

Program ovog koncerta sastojat će se od potpuno novih pjesama koje glazbenice pripremaju baš za zajednički nastup u klubu Močvara, a dijelom od pjesama iz Dunjinog i Nininog ranijeg repertoara, ali u potpuno novim aranžmanima, u čemu sudjeluje grupa Kololira. Sjajna Kololira u sastavu je :

Danijel Maoduš - gitare, Hrvoje Ban - harmonika, blok flauta, frame drum, perkusije, Hrvoje Sudar - violina, buzuki, frame drum, perkusije, Hrvoje Nikšić / Roko Margeta - indijski harmonij, frame drum, udaraljke

Kulturni centar Travno, Božidara Magovca 17, Zagreb, u 19 30 sati

Ulaz slobodan!

Svi ste pozvani!