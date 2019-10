De Staat na velikoj europskoj turneji

Sjajni nizozemski alternativni rock bend De Staat premijerno dolazi u zagrebačku Tvornicu kulture, u utorak 29. listopada, u sklopu upravo započete velike europske turneje.

Bubble Gum turneja prati aktualni album, a vodi ih kroz 11 država, velike dvorane i unaprijed rasprodane koncerte. Sve je krenulo ovog vikenda u Hannoveru, a Njemačka, Poljska, Slovačka, Rumunjska, Bugarska, Češka, UK, Irska, Belgija, Nizozemska, Španjolska i Francuska ugostit će ih na 30 nastupa sve do kraja prosinca. Svi koncerti na domaćem terenu u Nizozemskoj su već rasprodani, kao i neki po Njemačkoj i Belgiji, čime bend još jednom pokazuje da je njihovo najmoćnije oružje nastup uživo.

De Staat - "Kitty Kitty"

De Staat otvara vrata raznih žanrova, glazbena industrija ne zna u koji okvir ih smjestiti, mediji opisuju njihov rock kao nešto na što bi Queens Of The Stone Age bili ponosni, a sami kažu da njihova glazba dopire posvuda. Neumorna istraživanja žanrova i filozofija koju prenose, kažu, čini to da je u njihovoj glazbi uvijek nešto što netko smatra zanimljivim.

Od početnog megauspješnog singla "Kitty Kitty" kojim su najavili aktualni album "Bubble Gum" bilo je jasno da će bend nastaviti istraživati razne teritorije. Prepoznatljiva bass linija nadopunjuje tekst koji je nastao nakon dolaska Trumpa na vlast, a bend kaže da je pjesma progovara o stvaranju različitih skupina u društvu koja svaka živi odvojeno u svom mjehuriću.

De Staat su osnovani 2006., te su od samih početaka postigli značajne uspjehe, a već u prvih godinu dana se glas o njima proširio toliko da su nastupali na festivalima poput Glastonburyja, Szigeta ili Lowlandsa. Njihov vlastiti stil rocka stavio ih je pod povećalo zadnjih godina, pa su tako bili predgrupa Rolling Stonesima u Amsterdamu, a turirali su i s Muse po Europi tijekom turneje Drones 2016. godine.

Bend uz vokalista, tekstopisca i gitarista Torrea Florima čine i gitarist Vedran Mircetic, basist Jop van Summeren, multi-instrumentalist Rocco Hueting i bubnjar Tim van Delft. Torre ga je osnovao kao izazov nakon svog solo projekta, nakon čega je s bendom De Staat objavio prvijenac "Wait For Evolution". Kroz sljedeća tri hvaljena albuma, "Machinery" iz 2011., "I_Con" koji je uslijedio 2013., te "O" iz 2016., koji je proglašen albumom godine u zemlji, sa singlom godine "Make The Call, Leave It All" , bend je stvorio kameleonski brend rocka. Takav zvuk je potpuno njihov i kreirali su ga između utjecaja koje su na njih ostavili svi od Talking Heads, Rihanne, preko Nine Inch Nails i Radioheada, Michaela Jacksona, RunDMC-a do Soulwaxa.

Ulaznice su u pretprodaji po cijeni od 60 kn, dok će na dan koncerta iznositi 80 kn.

