Erica Orange na Future Tenseu

Da je današnje obrazovanje neprilagođeno tržištu rada priča je koja se ponavlja iz godine u godinu. A kakva će biti budućnost obrazovanja, ali i tržišta rada? Kako će zarađivati generacija koja danas upisuje srednju školu i postoje li poslovi koje će oni obavljati? Odgovore na ta i mnoga druga goruća pitanja iz ove domene ponudit će futurologinja Erica Orange na poslovnoj konferenciji Future Tense u Zagrebu, 10. i 11. svibnja.

„Vjerujem da će jedna od najvrjednijih vještina za nove generacije biti sposobnost prepoznavanja istinitih i lažnih informacija, a tome ih trenutno ne učimo. Prema nekim istraživanjima, većina učenika ne zna prepoznati lažne vijesti na internetu. Takvo je stanje kritično. Ne učimo ih medijskoj pismenosti, ne govorimo u školama o pitanjima etike i pravednosti u pristranim algoritmima umjetne inteligencije kojima su okruženi svaki dan. Učimo ih samo kako da budu dobri na testovima, a sve te stvari samo će zaboraviti", kaže Erica, koja će na Future Tenseu imati predavanje pod naslovom Learning On The Edge Of Tomorrow.

Ericu Orange magazin Forbes je proglasio jednom od najutjecajnijih svjetskih futurologinja. Izvršna je potpredsjednica i glavna operativna direktorica tvrtke The Future Hunters. Svakodnevno se bavi procjenjivanjem nadolazećih društvenih, tehnoloških, ekonomskih, političkih, demografskih i ekoloških trendova za najutjecajnije kompanije s Fortune 500 liste i klijente iz javnog sektora.

Future Tense međunarodno je nagrađivana poslovna konferencija i održava se 10. i 11. svibnja 2023. u Muzeju suvremene umjetnosti. Osim Erice Orange, u Zagreb dolazi još šest svjetski cijenjenih futurologa; Gerd Leonhard govorit će o održivoj budućnosti, Nikolas Badminton o budućnosti tehnologije, a Anders Indset o tome kako će izgledati leadership budućnosti. S kopenhaškog Instituta za studije budućnosti dolaze dva futurologa; Sofie Hvitved, koja će nam približiti kako izgleda budućnost metaversea, umjetne inteligencije i medija te Joe-Max Wakim, stručnjak za trendove u zdravlju i medicini. Alfons Karabuda govorit će o budućnosti industrije zabave i kulture.

Osim predavanja, na Future Tenseu 2023. očekuju vas panel rasprave s vodećim ljudima lokalne i regionalne poslovne i akademske zajednice, neprofitnog sektora i javne administracije. Donositelji odluka na svim razinama okupit će se u MSU i raspravljati o mogućnostima koje nose nove tehnologije i korištenju inovacija u svakodnevnom poslovanju.