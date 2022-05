Epson slavi 80 godina poslovanja

Seiko Epson Korporacija, koja slavi svoju 80. godinu poslovanja, trebala bi otvoriti Suwa Epson muzej u sklopu svoga korporativnog sjedišta u Suwi, Nagano, u Japanu. Muzej od dva dijela, koji se sastoji od obnovljenog muzeja Monozukuri i nove Memorijalne dvorane, pružit će posjetiteljima priliku da saznaju o Epsonovoj povijesti i njegovim proizvodima iz prošlosti. Memorijalna dvorana smještena je u nekadašnjoj upravnoj zgradi, čija je izgradnja završena u listopadu 1945. godine. Ova nedavno obnovljena povijesna zgrada od danas će biti otvorena za javnost.

Epsonov prethodnik, Daiwa Kogyo, Ltd., osnovan je u svibnju 1942. godine. Tijekom narednih osam desetljeća, tvrtka se razvijala prenoseći svoje znanje inovatora i proizvođača. Usavršavajući tehnologiju mikro obrade i precizne obrade koju je Epson razvio za satove i njena primjena u drugim područjima je ono što je potaknulo rast tvrtke.

Obnovili smo izvornu upravnu zgradu iz razdoblja osnivanja i ponovno ćemo ju otvoriti kao Memorijalnu dvoranu kako bismo posjetiteljima omogućili da se vrate u prošlost i dožive povijest i priče o proizvodima iz prošlog vremena.

Izlošci u Memorijalnoj dvorani pokrivaju razdoblje do 1970-ih, vrijeme u kojem je zgrada zapravo korištena. Od tehnologije i vještina koje se koriste u izradi mehaničkih satova, do prvog kvarcnog sata na svijetu, do kompaktnog digitalnog pisača EP-101 iz kojeg proizlazi ime marke Epson, posjetitelji će dobiti retrospektivni pogled na učinkovite, kompaktne i precizne tehnologije koje je Epson razvio od svog osnutka.

Posjetitelji Suwa Epson muzeja mogu ujedno razgledati i Monozukuri muzej i Memorijalnu dvoranu.

Istodobno ćemo otvoriti web stranicu povodom 80. obljetnice kako bismo zapisali filozofiju i povijest tvrtke od njezina osnutka.

https://80th.epson.com/en

Epson je obilježio svojih osam desetljeća neprestanim traganjem za kreativnošću i izazovima. Tvrtka je predana rješavanju društvenih problema svojim radom na postizanju održivosti i obogaćivanju zajednica.