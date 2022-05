Kako lockdown u Shanghaiju šteti hrvatskoj ekonomiji_

Pogoršanje epidemiološke situacije u Kini je dovelo do lockdown-a, zbog čega je krajem ožujka zatvorena jedna od najvećih svjetskih luka u Shanghai-u, izazvalo je novu krizu u svjetskim lancima opskrbe. Situacija se pomalo smiruje, ali gotovo trećina robe koja je trebala napustiti luku, zadržana je zbog strogog lockdowna. No, hoće li kašnjenja isporuke dovesti do nestašica i novih poskupljenja? Kako situacija utječe na Hrvatsku i regiju?

Stroga blokada do kraja mjeseca

Trenutno je oko 40 kineskih gradova u nekoj fazi lockdowna, a među njima i Shangay-u u kojemu ograničena mogućnost kretanja stvara posebno velike probleme u lancu opskrbe. Glavni izazov tvornica je tako nabavka sirovina i komponenti potrebnih za održavanje proizvodnje, ali i otežanost radnika da uopće dođu do tvornica, što uzrokuje nemogućnost isporuke robe od tvornica do terminala.

Shanghai kao najveća svjetska trgovinska luka ima utjecaj na sve dijelove svijeta pa tako i na našu regiju. Veliki broj brodova stoji ispred luke Shangay i već duže čeka na svoj istovar, što zasigurno već sada ima utjecaj na gotove proizvode, a potom i na dostavu tih proizvoda do raznih dijelova svijeta.

Neizbježni zastoji u lukama utječu i na ekonomiju Hrvatske

Lučke su vlasti dopustile da najveća svjetska trgovinska luka u Shangay-u radi, ali operacije na kopnu, kao što su iskrcaj kontejnera i prijevoz robe odgođeni su, a svi međunarodni letovi iz tog grada su pak preusmjereni na druge aerodrome. Logističke kompanije preusmjeravaju brodove u najbliže luke gradova kao što je Ningbo u kojem su se odnedavno povećali kapaciteti proizvodnje i transporta.

U Hrvatsku gotovo 50 posto robe iz Kine stiže preko kineskih gradova, Shangay i Shenzhena, u kojima upravo zakrčenost luka, a onda i poskupljenje cijena prijevoza, uzrokuje kočenje isporuke robe i po mjesec dana.

Nude se alternativna rješenja

Tvrtka cargo-partner pažljivo prati nedavna događanja u Kini, a članovi njihovog tima poduzimaju sve napore kako bi se sve zračne ili pomorske pošiljke isporučile. Zatvaranje Šangaja je veliki izazov, ne samo za logistiku već i za cijelu industriju, a cargo-partner na ovaj izazov suvremenog doba nastoji odgovoriti pravovremeno i što efikasnije.

„Jasno nam je da i dalje mora postojati poveznica između istočnog i zapadnog svijeta jer bez nje cijela svjetska ekonomija staje. Upravo alternativnim rješenjima kao što su preusmjeravanje pošiljki u obližnje luke, skraćivanje tranzitnog vremena korištenjem jadranskih luka, ponudom tjednih charter letova do/iz svih destinacija kao alternativu za pošiljke koje su vremenski kritične. Također, imamo našu gustu mrežu ureda i skladišta na oba kraja, kako bi brzo reagirali stvarajući fleksibilna rješenja za naše klijente. Na neki način nastojimo ostati ta poveznica i što je prije moguće, riješiti problem isporuke robe našim kupcima", ističe direktor cargo-partner Hrvatska, Zoran Starčević.