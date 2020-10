Emotikonima do više seksa

Idući put kada se budete dopisivali s nekim na Tinderu, ne izbjegavajte emotikone. Naime, navodno povećavaju šansu za akciju pod plahtama.

Naravno, ako vam je do akcije. Prema istraživanju objavljenom u časopisu Plus One, osobe koje više koriste emotikone, imaju bogatiji seksualni život.

Institut Kinsey i Odjel za psihologiju Sveučilišta u Chicagu zajedno su analizirali podatke te anketirali 5.300 odraslih samaca koji koriste Tinder.

Među anketiranima je bilo muškaraca i žena, heteroseksualne, biseksualne i homoseksualne orijentacije, u dobi od 18 do 94 godine, no prevladavali su heteroseksualci.

53 posto ispitanika reklo je da u dopisivanju redovito koriste emotikone kako bi izrazili osjećaje, dok ih 19 posto to čini zbog brže i jednostavnije komunikacije, a 12.5 posto anketiranih priznalo je da emotikone koristi kako bi bili "više kul".

Znanstvenici su ih pitali i na koliko su spojeva otišli u protekloj godini, odnosno unutar godine dana na Tinderu te koliko ih je završilo seksom.

"Oni koji su koristili emotikone češće su već na prvom spoju imali seksualni odnos", kažu znanstvenici, no i dodaju kako nisu otkrili koji su emotikoni najučinkovitiji po tom pitanju prenosi portal C.net.