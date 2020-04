Eksperimentalni zvuk zaštitni je znak novog projekta na domaćoj sceni - Naentu

Naentu je novo ime na hrvatskoj glazbenoj sceni, a radi se o novom projektu Jordi Ilić. Domaća publika Jordi je već upoznala zahvaljujući njezinom hvaljenom, matičnom bendu Tús Nua, uz koji je odlučila tijekom samoizolacije još prošitiri svoje glazbene vidike.

"Naentu je osnovan... ne znam ni sama kada. Vjerojatno kad sam nabavila svoj prvi MIDI sintić i instalirala prve pluginove (naravno, odmah 5 reverbova). Ajmo reći da kao ideja postoji nekada od 2015. godine", kaže Jordi te dodaje kako Naentu radi sve sama, od sviranja svega preko snimanja do dizajna. Za razliku od Tús Nua, projekt je na hrvatskom, za što postoji nekoliko razloga.

"Zato jer tako želim, zato jer tu mogu iskoristiti svoje hrvatske tekstove i zato jer je ogoljeniji. Do sada je Naentu izbacio dvije pjesme, "Bolibok" i "Što mi to radimo?", a obe su dostupne na Bandcampu i YouTubeu. Uskoro (iako je datum ili vrijeme nedefinirano) će stići još pjesama, koje se trenutno skrivaju po raznim folderima čudnih imena na mome hardu. Planiram u jednom trenu objaviti dovoljno pjesama da sačine jedan pošten album, to može biti za mjesec ili godinu ili tri. Naentu je dobar ispušni ventil za sve moje potisnute emocije", zaključila je Jordi.

Dok Tús Nua pripremaju drugi studijski album koji bi svjetlo dana trebao ugledati na jesen ove godine te se trenutačno odmaraju od turneja, publika Jordin glazbeni izričaj dodatno može upoznati kroz njezin novi projekt.