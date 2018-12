Ekrani klincima mijenjaju strukturu mozga!

Pametni telefoni, tableti i video igrice fizički mijenjaju strukturu mozga adolescenata, pokazao je istraživanje američkog Nacionalnog Instituta zdravlja.

Znanstvenici su više od desetljeća promatrali preko 11.000 desetogodišnjaka da vide na koji način iskustva iz djetinjstva utječu na razvoj mozga i na emocionalni razvoj te mentalno zdravlje.

Prvo što se otkrilo je da ekrani pametnih telefona, tableta i računala mijenjaju mozak i to ne nužno na bolje.

Skeniranje mozga 4.500 djece pokazalo je da se kod one djece koja su sedam i više sati gledala u ekran korteks mozga stanjio.

"Još uvijek ne znamo zbog čega je došlo do stanjivanja korteksa niti je li to loše. To nećemo moći znati dok ne prođe određeno vrijeme i dok ne prikupimo nove informacije. Vidjet ćemo kako će se mozak razvijati", kazala je šefica studije Gaya Dowling.

Prvi rezultati istraživanja pokazuju da su djeca koja su provodila više od dva sata dnevno pred ekranima imala lošije rezultate u mentalnim zadacima i u testovima jezika.Završetak ove velike studije predviđen je za početak 2019. godine.

Ranije su već pedijatri i psiholozi savjetovali roditeljima da djeci mlađoj od dvije godine ne daju u ruke pametne telefone i digitalne igrice jer to loše utječe na njihov razvoj.