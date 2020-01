Ekološke teme i spas prirode u fokusu programa Eko Dox

Međunarodni festival dokumentarnog filma ZagrebDox održat će se od 15. do 22. ožujka u CineStaru Zagreb - Branimir mingle mallu. Tijekom osam dana šesnaesti će put svim posjetiteljima biti omogućeno da kroz više od stotinu dokumentaraca otkriju priče koje trebaju biti ispričane, promišljaju teme koje nas trebaju okupirati i pronađu neki novi pogled na probleme i rješenja nužna za funkcioniranje u dobu u kojem djelujemo. Jedan od novih programa jest EKO DOX, a sadrži četiri dokumentarca koji na različite načine ukazuju na posljedice globalne ekološke krize: uništenje životinjskih vrsta, zagađenje zraka, onečišćenje tla, ali otkrivaju i primjere inovativnih modela preživljavanja u krizom opustošenim područjima.

Napeti dokumentarac National Geographica Sea of Shadows cijenjenog austrijskog redatelja i snimatelja Richarda Ladkanija progovara o eko-katastrofi koja prijeti akvatoriju Kalifornijskog zaljeva, gdje danas obitava svega 15 jedinki kalifornijskih pliskavica. Ta endemska vrsta kita, jedna od najugroženijih vrsta sisavaca u svijetu, kolateralna je žrtva ekstenzivnog krivolova meksičke i kineske mafije na tzv. morski kokain - ribu totoabu, čiji mjehur na crnom tržištu postiže astronomske vrijednosti, a koristi se u liječenju i kao gastronomski specijalitet. Iza ovog ostvarenja, ovjenčanog nagradom publike na Sundance Film Festivalu, kao producent stao je i gorljivi holivudski zagovornik zaštite okoliša Leonardo DiCaprio, a film je potvrdio redateljev status majstora "dokumentarnog trilera".

Kineski grad Lengfang, koji nosi nepoželjnu titulu jednog od gradova s najmanjim indeksom kvalitete zraka na svijetu, poprište je radnje filma Smog Town kineske redateljice Meng Han. Ova filmska studija slučaja o borbi protiv problema koji u posljednje vrijeme ne zaobilazi ni naša područja ilustrira jedan od ključnih problema s kojim se aktivisti i organizacije za zaštitu okoliša neprestano susreću: kako brigu o okolišu postaviti kao prioritet pred globalnim silama kapitala i imperativom ekonomskog rasta.

Dokumentarac You Think the Earth is a Dead Thing francuske umjetnice, redateljice i fotografkinje Florence Lazar progovara o problemu s kojim se suočava stanovništvo karipskog otoka Martinique - o razornim posljedicama uporabe pesticida na plantažama banana koje prekrivaju čak četvrtinu njihove zemlje. Tamošnji poljoprivrednici s problemom se bore drevnim znanjima i praksama, tako da se koriste ljekovitim biljem i neobrađenom zemljom za uzgoj autohtonog povrća bez industrijskih pesticida. Živopisni razgovori u polju izmjenjuju se s poetičnim prizorima otočnog zelenila, a pritom otkrivaju i uzrok problema: grozdove banana umotane u plastiku.

Optimistična priča proizišla kao posljedica krize prikazana je u filmu When Tomatoes Met Wagner autorice Mariane Economou, a događa se u izoliranom selu u središnjoj Grčkoj. Dvojica farmera ondje se upuštaju u neobičnu misiju: uz pomoć klasičnih skladbi Richarda Wagnera, za koje vjeruju da stimuliraju rast plodova, uzgajaju rajčice iz autohtonog sjemena čuvanog stotinama godina. Ovaj film o maloj manufakturi koja uspijeva pronaći put do međunarodnog prehrambenog tržišta osvojio je nagradu FIPRESCI na festivalu dokumentarnog filma u Thessalonikiju, a kao službeni grčki kandidat za Oscara jedan je od rijetkih dokumentaraca u utrci za nagradu u kategoriji najboljeg međunarodnog filma.

Ekoloških tema na različite se načine dotiče i nekoliko filmova iz drugih programa ovogodišnjeg ZagrebDoxa, pa ćemo tako u regionalnoj konkurenciji gledati i filmove o mogućnostima postizanja harmoničnog suživota s prirodom. Svakodnevica dviju starica na izoliranim obroncima istočne Bosne, ispunjena lokalnim kulturnim nasljeđem i ritualima koji otkrivaju duboko utkane vrijednosti života u suglasju s okolinom, tema je poetičnog filma A sad se spušta veče Maje Novaković. Talijanski redateljski dvojac Damiano Giacomelli i Lorenzo Raponi u filmu Siddhartha prati pak priču o ocu i sinu koji su blagodati suvremene civilizacije zamijenili životom u zabačenom talijanskom selu, a s obitelji koja u napuštenom rezervatu na ušću Dunava, nadomak užurbane svakodnevice Bukurešta, živi u savršenoj harmoniji s prirodom, upoznaje nas dokumentarac Acasa, My Home redatelja Radua Ciorniciuca.

Jedan od filmova iz programa Biografski dox, vibrantno ostvarenje Nothing Fancy: Diana Kennedy redateljice Elizabeth Carroll, prati dinamičnu životnu priču naslovne junakinje, slavne kulinarske chefice čija je cjeloživotna strast prema tradicionalnoj meksičkoj kuhinji neraskidivo povezana i s posvećenim njegovanjem ekološki održivih životnih navika. Program Kontroverzni dox, koji će i ove godine okupiti niz intrigantnih naslova s nekonvencionalnim redateljskim pristupima, predstavit će film Forum nagrađivanog njemačkog redatelja Marcusa Vettera, prvog filmaša koji je dobio pristup od očiju javnosti brižno skrivanim sastancima Svjetskog ekonomskog foruma, gdje nekolicina svjetskih moćnika donosi odluke o globalnoj budućnosti.