Educiramo, razbijamo mitove i slavimo snagu zajedništva

Udruga LORI kroz svoj rad svjedoči porastu govora mržnje i nasilja prema lezbijkama, gejevima, biseksualnim, transrodnim i interspolnim osobama u Republici Hrvatskoj, a to potvrđuju i brojna istraživanja brojnih institucija koje se bave ljudskim pravima, kako u Hrvatskoj, tako i na međunarodnoj razini. Istraživanje Agencije Europske unije za temeljna prava iz 2024. godine pokazuje nam da je 54% LGBTI osoba u Hrvatskoj doživjelo uznemiravanje na temelju svoje spolne orijentacije ili rodnog identiteta samo u godini prije istraživanja.

Kako bi se ukazalo na specifične poteškoće s kojima se susreću lezbijke, gejevi, biseksualne, transrodne, interspolne osobe u našem društvu i doprinijelo kreiranju društva jednakih prava i mogućnosti za sve, LORI u Rijeci 13. godinu zaredom obilježava Međunarodni dan borbe protiv homofobije, bifobije i transfobije - IDAHOBIT kroz nekoliko događanja usmjerenih LGBTIQ+ te široj zajednici.

IDAHOBIT (engl.: International Day Against Homophobia, Biphobia and Transphobia) se obilježava u više od 150 zemalja od 2004. godine kako bi se podigla svijest o diskriminaciji i nasilju koje LGBTIQ osobe doživljavaju diljem svijeta. U Republici Hrvatskoj ta praksa postoji od 2011. godine odlukom Sabora kao dio Nacionalne politike ravnopravnosti spolova, a na inicijativu LORI, Rijeka je prvi hrvatski grad koji obilježava IDAHOBIT postavljanjem zastave duginih boja na zgradi gradskog poglavarstva još od 2013. godine.

Ovogodišnja tema IDAHOBIT-a „Snaga zajednica" (engl.: The power of communities) kroz niz događanja diljem svijeta odražava raznolikost naših zajednica: od one primarne do globalne, slaveći naša isprepletena podrijetla, identitete i iskustva.

U Rijeci 17. svibnja na Gradskoj će se vijećnici na Korzu i ove godine vijoriti zastava duginih boja, čime Grad koji teče jasno pokazuje vrijednosti uključivosti i zajedništva. Istog dana u autobusima Autotroleja na ekranima Riječanke i Riječani imat će prilike vidjeti najčešće mitove o LGBTIQ+ osobama u Hrvatskoj kroz dirljiva svjedočanstva samih LGBTIQ+ osoba.

Detaljniji pregled događanja posvećenim IDAHOBIT-u nalazi se na mrežnoj stranici udruge LORI ovdje.