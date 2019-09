Editors donose turneju najvećih hitova u Zagreb

Grupa Editors donosi 8. veljače u Malu dvoranu Doma sportova svoju turneju najvećih hitova koju prati izdanje „Black Gold" gdje će se uz 15 najpoznatijih singlova naći i tri potpuno nove pjesme. Biti će to ujedno i njihov najbrojniji samostalni koncert kod nas, nakon više puta rasprodanih klupskih i festivalskih nastupa. Grupa koja se tijekom 15 godina impresivne karijere jako posvetila fanovima iz Hrvatske spada u red rijetkih izvođača koji se kod nas iz koncerta u koncert sele u sve veće prostore.

Editors - „A Ton Of Love"

Album „Black Gold" prva je retrospektiva dosadašnjih uspjeha Editorsa, ali i pogled u budućnost jednog od najvažniih otočkih bendova posljednjih desetljeća. Izdanje, koje 25. listopada objavljuje PIAS, uključuje 13 pjesama sa 6 studijskih albuma, kao i tri potpuno nove skladbe - „Upside Down", ljetnu festivalsku himnu „Frankenstein" i naslovnu „Black Gold". Za pomoć pri realizaciji nove glazbe bend se okrenuo poznatom producentu Jacknife Leeju, poznatom po radu s U2, REM i Killersima, dok je omot albuma autorsko djelo Toma Hingstona, suradnika Massive Attacka i Chemical Brothersa.

Editors - „Frankenstein"

„Priče o „best of"-u vrte se već tri ili četriri godine, ali nikako da dođe pravi moment", priznao je frontman Tom Smith i dodao kako su više bili usredotočeni na nove albume. S 15 godina dugom biografijom ispunjenom ozbiljnim globalnim hitovima i fantastično primljenim albumima („Back Room" je, primjerice, bio nominiran za nagradu Mercury) izgleda da je došao pravi tren da se istaknu sve najvažnija autorska dostignuća Editorsa: „Papillon", „Munich", „Sugar", „Hallelujah (So Low), „"A Ton Of Love", „An End Has A Start", „Smokers Outside Hospital Doors"... Sve ih grupa donosi na novi zagrebački susret, njihovo najveće samostalano gostovanje u Hrvatskoj.

Editors - „Munich"

Ulaznice u prodaju kreću u ponedjeljak 9. rujna po early bird cijeni od svega 170 kn.Ta cijena ostati će aktualna do 20. listopada, kada se penje na 190 kn. Ukoliko ih ostane, na dan koncerta ulaznice će iznositi 220 kn. Službena prodajna mjesta su Dirty Old Shop (Tratinska 18), Rockmark (Berislavićeva 13) i Aquarius CD Shop (Varšavska 13), Dallas Music Shop Rijeka (Splitska 2a), sva prodajna mjestima Eventima i online www.eventim.hr.