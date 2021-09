Eagles Of Death Metal u Tvornici kulture 25. ožujka 2022.

EODM su već ranije rasprodali Boogaloo i Tvornicu, ostavljajući iza sebe razvaljene, znojne i opustošene klubove nakon višesatnog rock'n'roll ludila.

EODM - "I Want You So Hard"

U Hrvatsku ovoga puta dolaze u sklopu drugog dijela svjetske turneje kojom obilježavaju 24 godine djelovanja, a u prvoj polovici iduće godine obići će 30 gradova u 19 zemalja diljem Europe. Nastup u Tvornici bit će jedini u regiji.

"Onaj tko voli rock'n'roll treba izaći van u rock'n'roll. Osjećam se kao da sam bio zaključan godinama i spreman sam se pustiti s lanca. Eagles of Death Metal su se spremni opet uzdignuti", poručio je frontman Jesse Hughes.

Poznati po zarazno dobroj energiji i nastupima, EODM live band čine i Jennie Vee na bassu, Jorma Vik na bubnjevima i Joshua Jove na gitari.

Eagles of Death Metal osnovali su najbolji prijatelji Jesse Hughes i Josh Homme (Queens of the Stone Age) 1998. u Kaliforniji. Ime je nastalo kada su se zapitali kako bi zvučao spoj grupe Eagles i death metala, žanra kojeg unatoč imenu ne sviraju, ali neomeđeni okvirima predstavljaju energični rock sa žestokim gitarskim riffovima i bubnjevima, poigravaju se s estetikom prljavog rocka i duhovitim tekstovima.

EODM - "I Got a Feelin' (Just Nineteen)"



Jedan su od najzabavnijih rock'n'roll sastava i divovi žanra. Albumi "Peace, Love, Death Metal" (2004.), "Death by Sexy" (2006.) i "Heart On" (2008.) lansirali su ih u sam vrh svjetske gitarske scene, dok hitovi poput "I Want You So Hard", "I Got a Feelin' (Just Nineteen)", "Wannabe in L.A", "Miss Alissa", "Cherry Cola", "Only Want You" obećavaju razornu energiju.



EODM - "I Only Want You"

Bend je najavio i objavu EP-a sa šest pjesama, a "Eagles of Death Metal Presents A Boots Electric Christmas" bit će objavljen 19. studenog. Na izdanju će EODM-ov Jesse "Boots Electric" Hughes sa svojim alter egom dati doprinos blagdanskim klasicima poput "God Rest Ye Merry Gentlemen," "Put A Little Love In Your Heart," "Little Drummer Boy" ili "Little Town Of Bethlehem. "O Holy Night" će biti snimljena u posebnoj acappella verziji koju će uz njega pjevati i EODM-ov Joshua Homme.