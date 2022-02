Eagles Of Death Metal - novi datum zagrebačkog koncerta

EODM su već ranije rasprodali Boogaloo i Tvornicu, ostavljajući iza sebe znojne klubove nakon višesatnog rock'n'roll ludila. U Hrvatsku ovoga puta dolaze u sklopu svjetske turneje kojom obilježavaju 24 godine djelovanja, a nastup u Tvornici bit će jedini u regiji.

Poznati po zarazno dobroj energiji i nastupima, EODM live band čine i Jennie Vee na bassu, Jorma Vik na bubnjevima i Joshua Jove na gitari. Eagles of Death Metal osnovali su najbolji prijatelji Jesse Hughes i Josh Homme (Queens of the Stone Age) 1998. u Kaliforniji. Ime je nastalo kada su se zapitali kako bi zvučao spoj grupe Eagles i death metala, žanra kojeg unatoč imenu ne sviraju, ali neomeđeni okvirima predstavljaju energični rock sa žestokim gitarskim riffovima i bubnjevima, poigravaju se s estetikom prljavog rocka i duhovitim tekstovima.

EODM - "I Got a Feelin' (Just Nineteen)"

Jedan su od najzabavnijih rock'n'roll sastava i divovi žanra. Albumi "Peace, Love, Death Metal" (2004.), "Death by Sexy" (2006.) i "Heart On" (2008.) lansirali su ih u sam vrh svjetske gitarske scene, dok hitovi poput "I Want You So Hard", "I Got a Feelin' (Just Nineteen)", "Wannabe in L.A", "Miss Alissa", "Cherry Cola", "Only Want You" obećavaju apsolutnu energiju.



EODM - "I Only Want You"

EODM se vraća u klub koji dobro poznaju, pred vjernu publiku koje je sa svakim novim dolaskom sve više. Kao predgrupa nastupit će Dead Sara.

Iako su aktivni na sceni Los Angelesa od ranih 2000-ih, alt-rock bend Dead Sara probio se tek 2011. sa singlom "Weatherman". 2015. godine uslijedio je debi "Pleasure to Meet You" koji je uletio na drugo mjesto Billboardove Heatseekers ljestvice. Nakon toga i EP "Temporary Things Taking Up Space" koji im je osigurao i ugovor s labelom Atlantic. Njihove rock'n'roll himne pune gitarskih riffova predvode pjevačica Emily Armstrong i glavna gitaristica Siouxsie Medley, a tu je i bubnjar Sean Friday. Bend hvale rock ikone poput Grace Slick i Courtney Love, a novi album "Ain't It Tragic" još je jedna potvrda kvalitete benda koji zaslužuje pozornost.

Dead Sara - "Weatherman"

Ulaznice su u prodaji po cijeni od 170 kn. Ostane li ih, na dan koncerta cijena ulaznica će biti 200 kn.

Prodajna mjesta su Dirty old shop, Rockmark, Aquarius i Dallas u Rijeci, sva Eventimova fizička prodajna mjesta i online na www.eventim.hr kao i Entrio fizička prodajna mjesta i online na entrio.hr.