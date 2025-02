Dvije trećine zemalja EU sada su iznad praga potpisa

Oduševljeni smo što možemo podijeliti da smo dosegli nacionalni prag u 16. (Nizozemska), 17. (Portugal) i 18. (Belgija) zemlji EU! To znači da je sada dvije trećine od 27 država članica premašilo nacionalni prag. To je mnogo više od 7 koliko je potrebno da inicijativa europskih građana My Voice, My Choice bude formalno valjana. To jasno pokazuje da je omogućavanje pristupa sigurnom ostvarivanju prava na izbor zajednička europska vrijednost.

Zahvaljujemo svima koji su nam pomogli da dođemo do pragova u Nizozemskoj, Portugalu i Belgiji. Ovo nevjerojatno postignuće ne bi bilo moguće bez napornog rada i predanosti svih organizacija, volontera i aktivista uključenih u ovaj pokret.

U ovom trenutku nas dijeli samo 125.000 potpisa od 1,2 milijuna što će nam omogućiti da svoju inicijativu sigurno predamo Europskoj komisiji. Dok prikupljamo preostale potpise diljem Europe, također bismo željeli da što više zemalja prijeđe svoj nacionalni prag potpisa. Nedostaje samo 9: Češka, Slovačka, Estonija, Latvija, Litva, Luksemburg, Malta, Cipar i Bugarska.

Pomozite nam dijeljenjem naše najnovije poruke na društvenim mrežama i sa svojim prijateljima:

