Dvije stvari o kojima ovisi uspješnost djeteta

Istraživanje Harvard Grant Study trajalo je 75 godina kako bi otkrili o čemu ovise sreća i uspjeh djece. Njihov zaključak je da to ovisi o dvije stvari: ljubavi i radnoj etici. Ako je to manje ili više očito, važno je djeca imaju zadatke zbog kojih će vjerojatno uspjeti u budućnosti, piše Bright Side.

Prema Julie Lythcott-Haims, autorici knjige "How to Raise an Adult" zadaci pomažu djeci da razviju određeni stav koji može dovesti do toga da preuzimaju odgovornost kada bude potrebno.

Ova kvaliteta je korisna kada dijete ima grupne projekte u školi, na fakultetu i općenito dobar stav o radu. Oni koji su naučili preuzeti inicijativu od djetinjstva imaju veću vjerojatnost da budu vođe.

Kada dijete vidi da njegovi postupci vode do određenog ishoda i realizira vezu "djelovanje-posljedica" otvorit će cijelu mrežu aktivnosti kao što su razmišljanje, planiranje, traženje, pokušaji, neuspjesi i uspjesi.

Daje djetetu više prostora za općenito stvaranje iskustva. A obavljanje poslova pruža im više kontrole nad drugim vrlo značajnim područjem njihova života.