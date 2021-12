Dvije namirnice koje su nutritivno savršenstvo... ali...

Esencijalni nutrijenti se dijele na mikronutrijente, njih trebamo u malim dozama, a uključuju te vitamine i minerale i makronutrijente, koje trebamo unositi u većim dozama, poput proteina masti i vode.

Ako pratite određenu dijetu, možete shvatiti kako vam i nedostaje esencijalnih nutrijenta, što može značiti i da se trebate okrenuti suplementima kako bi nadomjestili nedostatak. Ako ste od onih koji vole sve jesti, nutricionist Ryan Carter ima za vas važnu poruku.

On smatra da možemo do 95 posto esencijalnih minerala u organizam unijeti ako jedemo jetrica i kamenice (pa i druge školjke) i to dva puta u tjednu, ali dodaje i kako, ako jedete tu hranu dva puta tjedno to ne znači da možete jesti što god vam drugo padne napamet.

Jetrica mogu biti jednostavno opisana kao superhrana, a portal Health pojašnjava kako su puna proteina, nemaju puno kalorija i prepuna su esencijalnih minerala i vitamina. Kako bismo to stavili u kontekst, 100 grama goveđih jetrica sadrži oko 3.460 preporučene dnevne doze vitamina B12, a taj je vitamin potreban radi zdravlja živaca i proizvodnju crvenih krvnih zrnaca. Sve to čini ovu namirnicu potrebnom.

Što se tiče kamenica i školjki, i one su pune nutrijenata, pa tako oko 100 g divlje uzgojene kamenice sadrži oko 324 posto preporučene dnevne doze vitamina B12, uz cink, bakar i željezo. Kamenice su odličan izvor omega 3 masnih kiselina koje održavaju zdravlje srca i mozga.

Stoga, znate što vam je jesti dva puta tjedno...