Državne institucije na udaru Elona Muska

Od svog stupanja na dužnost u siječnju 2025., američki predsjednik Donald Trump neprestano ponavlja kako se želi boriti protiv "rasipanja, prijevare i korupcije" u državnoj administraciji jer „vladin aparat mora postati učinkovitiji". U tu svrhu, Trump je osnovao savjetodavno tijelo pod nazivom Department of Government Efficiency (DOGE), na čijem je čelu Elon Musk.

DOGE-ov tim izazvao je veliku buru u samo nekoliko tjedana rada. Tisuće zaposlenih u državnim službama je otpušteno, a proračuni nekih ministarstava drastično su smanjeni. No, za sve nije odgovoran isključivo DOGE. I druge agencije, koje vode Trumpovi pristaše, provode politiku štednje.

Međutim, Trumpovi ljudi nailaze na prepreke u svojoj drastičnoj potrazi za većom učinkovitošću. Tako je u četvrtak savezni sudac iz Kalifornije zaustavio masovna otpuštanja u javnom sektoru.

Sudac William Alsup iz San Francisca izjavio je da "Ured za upravljanje osobljem SAD-a" (OPM), koji funkcionira kao kadrovska služba američke vlade, nema pravo miješati se u kadrovske odluke drugih vladinih agencija ili ministarstava. Prema ovom sucu, OPM "nema nikakvu ovlast kojom bi mogao bilo kojoj drugoj vladinoj agenciji reći koga može otpustiti ili zaposliti".

OPM je nekim ministarstvima i agencijama poslao direktivu prema kojoj zaposlenici koji su bili u prvoj ili drugoj godini zaposlenja, a nisu smatrani "esencijalnima", trebaju biti otpušteni.

To je sada privremeno zaustavljeno. Ipak, takozvani „stroj učinkovitosti" ostaje ključni dio Trumpovih nastojanja da preoblikuje SAD prema svojoj viziji. U ovom tekstu DW odgovara na najvažnija pitanja o planiranim masovnim otpuštanjima.

Koliko ljudi radi u američkoj vladi?

Prema podacima OPM-a i američkog Ureda za radnu statistiku (Bureau of Labor Statistics), američka vlada zapošljava 2,4 milijuna civilnih službenika. Musk planira smanjiti taj broj za oko deset posto.

U tu brojku nisu uključeni zaposlenici američke pošte (US Postal Service), kojih ima oko 600.000. Američka pošta je neovisna savezna agencija kojom se upravlja gotovo kao privatnom tvrtkom.

Koje su ovlasti DOGE-a?

Glavna odgovornost za planirana otpuštanja pripada DOGE-u. Agencija na svojoj internetskoj stranici tvrdi da su njezine mjere učinkovitosti do 28. veljače 2025. uštedjele 65 milijardi američkih dolara. No, te brojke nije moguće u potpunosti provjeriti.

Šef agencije Elon Musk nije izabran na tu funkciju, niti ga je Kongres potvrdio, baš kao ni osnivanje same agencije. Cijela stvar je, kako se u SAD-u kaže, "passion project" - odnosno osobni projekt predsjednika Trumpa.

"Zakonitost mnogih mjera koje provodi DOGE, kao i onih koje su inspirirane njegovim radom, sada je pod povećalom", kaže Craig Saperstein, stručnjak za državno pravo u međunarodnoj odvjetničkoj tvrtki Pillsbury, u intervjuu za DW. "Hoće li sve ove mjere biti zakonite, tek treba vidjeti."

Čak ni unutar same agencije se svi ne slažu s poduzetim koracima. U znak protesta, 21 znanstvenik, inženjer i menadžer proizvodnje dao je otkaz. Službenici zaduženi za provođenje Muskovog programa učinkovitosti upozorili su na političke ideologe.

U pismu šefici osoblja Bijele kuće naveli su da se ne slažu s rezanjem ključnih javnih usluga i da njihova uloga u DOGE-u nije u skladu s prisegom koju su dali na Ustav SAD-a pri preuzimanju dužnosti.

Što radi američki Ured za radnu statistiku?

Već krajem siječnja, svim saveznim službenicima koji ne žele raditi pod predsjednikom Trumpom ponuđena je otpremnina. Nekoliko ministarstava i agencija savjetovalo je svoje zaposlenike da ne prihvate ponudu.

Neki od visokih dužnosnika u OPM-u došli su u agenciju s početkom Trumpovog mandata. Među njima je i skupina mladih u dvadesetima koji su prethodno radili za Muska. Navodno su upravo oni poslali e-mail s ponudom otpremnine.

Nedavno se pojavila e-mail poruka iz OPM-a u kojoj se traži da svi zaposlenici u pet točaka navedu što su postigli u proteklom tjednu. „Tko ne odgovori, bit će otpušten", objavio je Musk na svojoj platformi X.

Što rade sindikati?

Sindikati su podnijeli pravne prigovore i na ovu e-mail poruku. Prema američkim medijima, sindikati koji zastupaju zaposlenike saveznih agencija bilježe značajan porast članstva.

"American Federation of Government Employees", najveći sindikat koji zastupa savezne službenike, primio je, prema riječima glasnogovornika Tima Kaufmana, 5.575 novih članova u samo prvih šest dana veljače. Veliki porast broja članova bilježi i "National Federation of Federal Employees".

Podržava li proračunska agencija Muska?

Američki Ured za upravljanje proračunom (Office of Management and Budget - OMB) pomaže izvršnoj vlasti u provedbi zakona o državnim rashodima. Direktor OMB-a, Russel Vought, i njegov tim također nadgledaju sklapanje ugovora i upravljaju IT sustavima u svim saveznim agencijama.

Vought je ovu poziciju obnašao već krajem Trumpovog prvog mandata. I on je strastveni zagovornik inicijative učinkovitosti te očito nema visoko mišljenje o većini saveznih službenika.

"Želimo da im se ukinu sredstva", rekao je Vought u videu koji je procurio u listopadu 2024. Ova izjava dolazi iz njegovog govora na događanju koje je organizirao njegov think tank, "Center for Renewing America".

Gdje se krati?

Mnoge savezne agencije pogođene su rezovima. Nedavno je objavljeno da je stotine zaposlenika Nacionalne uprave za oceane i atmosferu (NOAA) otpušteno.

Među njima su i meteorolozi čija upozorenja omogućuju stanovništvu da se pripremi za ekstremne vremenske uvjete. Također, drastično su smanjena sredstva za USAID, američku agenciju za međunarodni razvoj, što znači ukidanje programa za prevenciju bolesti i borbu protiv AIDS-a širom svijeta.

Otpuštena je i skupina zaposlenika Nacionalne uprave za nuklearnu sigurnost, koja je zadužena za sigurnost američkog nuklearnog arsenala. Međutim, ubrzo su vraćeni na posao jer se ispostavilo da je njihovo otpuštanje bilo prenagljeno i pogrešno.