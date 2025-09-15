12. izdanje OHOHO! festivala stripa i street art-a
Autonomni kulturni centar Attack s veseljem vas poziva na novu ediciju OHOHO! festivala stripa i street arta, koji će se održati u prostorijama udruge unutar AKC Medika (Pierottijeva 11, Zagreb) od 18. do 21. rujna 2025.
Evo nas i na još jednoj ediciji OHOHO festivala stripa i street arta! Ove godine OHOHO festival zaokuplja AKC Mediku (Pierottijeva 11, Zagreb) od 18. do 21. rujna 2025. // Here we are at another edition of the OHOHO Festival of Comics and Street Art! This year, OHOHO Festival takes over AKC Medika (Pierottijeva 11, Zagreb) from September 18th to 21st, 2025.
PROGRAM:
Četvrtak // Thursday (18.9.)
19:00 - Otvorenje festivala i izložbi: // Festival + Exhibition opening
OHOHO (HR) +Smutcomics (GR) + Helena Janečić (HR) + Anieshka (FR/HR) (Siva Gallery)
20:00 - Promo OHOHOzin#7 // talk with: Maja Perak (HR), Noa Nježić (HR), Aspasia Peppa (GR), Ana Roubieu Marković / Anieshka (FR/HR) + OHOHO uredništvo /editors
21:00 - DJ Anavi (Dvorište / Courtyard, Medika)
Petak / Friday (19.9.)
13-21 - Street art
15-21 - Izložbe / Exhibitions (Gallery Siva)
15-21 -Buvljak / DIY comic fair (Dvorište / Courtyard Medika)
16:00 - Workshop#1 / Aspasia Peppa (GR) fb.me/e/6J36fYX3P
18:00 - Workshop#2 / Dora Kaštrun (SI) fb.me/e/7kdHfztJZ
Prezentacije // Presentations (Dvorište Medike// Courtyard)
16:00 - Promo // Fran Strukan - Započetak + Kradljivci stripova - Stjepan Matić (HR)
17:00 - Živio nerad: Maja Perak + Vasja Irma Ivković (HR)
17:30 - Freakshow Comix // Atelier Turut: Pierre Bouvier + Laure Calé (FR)
18:00 Presenting guests Anna Júlia Benczédi (RO/HU), Zoé Nagy (HU)
19:00 - Promo // Puste želje i protuotrovi - Irena Jukić Pranjić + Kritična masa - Darko Macan (HR)
21:00 Hybrid | Psy trance party (klub Attack)
Subota / Saturday (20.9.)
13-21 - Street art
15-21 - Izložbe (Siva)
15-21 - Buvljak / DIY comic fair (Dvorište / Courtyard)
16:00 - Workshop#3 / Helena Nemec (HR)
18:00 - Workshop#4 / Anna Júlia Benczédi (RO/HU)
Prezentacije // Presentations (Dvorište Medike / Courtyard)
16:00 - Promocije // Sara Novaković - Utabanom stazom (RS) + Matija Pisačić - Iracionalist (HR)
17:00 - Presenting guests: Dora Kaštrun, Katarina Šeme (SI)
18:00 - Korin Hunjak - Highlights (HR)
19:00 - Promocije // Anamarija Kvas -Mutare + Matija Pisačić - Psihotična Mjesečeva sonata (HR)
20:00 - Presenting guests: Aspasia Peppa, Georgia Zachari (GR)
Nedjelja (21.9.)
13-21 - Street art
15-18 - Izložbe / Exhibitions (Siva)
Moderators:
Korin Hunjak, Saša Paprić (HR)
Ulaz za sve dnevne događaje je besplatan. / No entrance fee for daily programme.
Ulaz za noćni glazbeni program u petak se naplaćuje. / Only our night party on Friday will have an entrance fee.
U slučaju kiše, program se i dalje održava u prostorima AKC Attacka. / In case of rain, the programme will go on inside of AKC Attack.
