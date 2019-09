Društvene mreže nisu loše za djecu?!

Društvene mreže trpe stalnu paljbu - te su adiktivne, te povećavaju rizik za depresiju, iskrivljuju sliku svijeta i stvarnosti... da bi na kraju priče dva ugledna sveučilišta provela istraživanje i pokazala da sve to nije istina.

Naime, rezultati studije provedene na Oxfordu, a potom i na Kalifornijskom sveučilištu pokazuju drugačije - slobodno vrijeme koje djeca provode dopisujući se s prijateljima na društvenim mrežama, igrajući igrice ili općenito provodeći vrijeme na internetu ne šteti mentalnom zdravlju djece.

U istraživanju na Oxfordu korišteni su podaci više od 350.000 adolescenata te se otkrilo da korištenje tehologije ima zanemariv učinak na njihovo psihološko stanje, odnosno nije povezano s depresijom, rizikom od suicida, problematičnim socijalnim ponašanjem i slično, piše portal Scientific American te dodaje za usporedbu da "nošenje naočala ima puno negativniji utjecaj na mentalno zdravlje adolescenata".

Oksfordska studija objavljena je u časopisu Nature Human Behaviour.

Na Kalifornijskom sveučilištu znanstvenici su analizirali ponašanje 400 djece u dobi od deset do 14 godina. Pokazalo se da u prosjeku dnevno provedu na internetu između pet i sedam sati dnevno, ne računajući vrijeme koje im je potrebno za rješavanje školske zadaće. Starija djeca online provedu više vremena, no to ne treba zabrinjavati roditelje, poručuju kalifornijski znanstvenici, a prenosi portal Scientific American.

"Ono što smo otkrili je da ne postoji poveznica korištenja digitalnih tehnologija kod djece i problema s psihičkim zdravljem, poput depresije i anksioznosti. Štoviše, pronašli smo sasvim suprotnu poveznicu kojanas je prilično iznenadila... otkrili smo da su mladi ljudi koji provode više vremena dopisujući se na društvenim mrežama s vršnjacima boljeg psihičkog zdravlja od onih koji to ne čine toliko često", kaže za Scientific American profesorica psihologije s Kalifornijskog sveučilišta Candice Odgers.

"Nadamo se da će roditelji čuti ovu poruku, opustiti se i manje vremena provoditi brinući zbog digitalne tehnologije, a više razgovarajući sa svojom djecom", zaključuje Odgers.